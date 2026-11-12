Dove vedere Italia-Francia stasera gratis: la diretta tv e streaming della partita degli Azzurri in Nations League

La sfida di 'San Siro' è molto attesa perché mette di fronte due nazionali che hanno scritto la storia del calcio mondiale. Basti pensare come Italia e Francia si siano affrontate già quarantadue volte, di cui due in finale.

Nel 2000 a vincere gli Europei furono i transalpini grazie al golden goal segnato dal futuro attaccante juventino David Trezeguet. Ma sei anni dopo l'Italia si prese la rivincita battendo la Francia nella finale dei Mondiali 2006 ai calci di rigore.

Quella partita peraltro è passata alla storia anche, se non soprattutto, per la famosa testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi che costò l'espulsione al campione francese nell'ultima gara della sua carriera da calciatore. Oggi proprio Zidane è il CT della Francia mentre sulla panchina azzurra è tornato Roberto Mancini.

DOVE VEDERE ITALIA-FRANCIA IN DIRETTA TV E STREAMING GRATIS

Come dicevamo Italia-Francia sarà visibile in diretta tv e streaming completamente gratis e senza alcun tipo di abbonamento. Per vedere la partita, in programma giovedì 12 novembre allo stadio 'San Siro' di Milano con fischio d'inizio alle ore 20.45, basterà accendere la televisione su Rai 1 o collegarsi all'app di Rai Play e aprire la finestra di Rai 1.

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LA SITAZIONE DEL GRUPPO DI NATIONS LEAGUE

Al momento la Francia guida il Gruppo A1 di Nations League con dieci punti ed è ancora imbattuta, ma nella gara d'andata l'Italia è riuscita a strappare un pareggio a Parigi. Gli Azzurri sono secondi con sette punti mentre alle loro spalle si trova il Belgio, avversario della Nazionale di Roberto Mancini nell'ultima giornata.

Le prime due posizioni valgono la qualificazione ai quarti di Nations League. Ormai fuori dai giochi invece la Turchia che ha perso tutte le prime quattro partite di Nations League e ha esonerato Vincenzo Montella.