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UEFA Nations League A
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Tom Sanderson
Con il contributo di

Dove vedere Italia-Francia in diretta tv: canali, data, orario e formazioni

Verso Italia-Francia: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di UEFA Nations League A

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UEFA Nations League A - Game Week 5
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Italia-Francia: data e orario

Formazioni

Formazioni Italia - Francia

4-3-3
Italia crest
Italia
ITA
Formazione
Francia crest
Francia
FRA
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. KayodeM. KayodeG. ScalviniG. ScalviniA. BastoniA. BastoniR. CalafioriR. CalafioriN. BarellaN. BarellaD. FrattesiD. FrattesiS. TonaliS. TonaliF. EspositoF. EspositoS. EspositoS. EspositoN. CambiaghiN. CambiaghiM. MaignanM. MaignanD. UpamecanoD. UpamecanoM. GustoM. GustoA. TruffertA. TruffertJ. JacquetJ. JacquetR. CherkiR. CherkiL. Da CunhaL. Da CunhaA. RabiotA. RabiotD. DoueD. DoueM. OliseM. OliseB. BarcolaB. Barcola
Francia crest
Francia
FRA
4-3-3
Italia

Formazione titolare

Francia

Panchina

Allenatore

  • R. Mancini
  • Z. Zidane
Italia

Infortuni e squalifiche

Francia

Nessun giocatore escluso

Stato di forma

ITA

ITA - Forma

GRE
V0-1
BEL
S0-2
TUR
V1-4
FRA
D1-1
TUR
V3-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FRA

FRA - Forma

ING
S4-6
TUR
V0-1
BEL
V0-1
ITA
D1-1
BEL
V4-1
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

ItaliaPareggioFrancia
1
1
3
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
1
Italia badge
Italia
ITA
1
FIN
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
1
Francia badge
Francia
FRA
3
FIN
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
1
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Amichevoli
Francia badge
Francia
FRA
3
Italia badge
Italia
ITA
1
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Francia badge
Francia
FRA
3
FIN
7Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FranciaFranciaFRA
431072+510
V
D
V
V
2
BelgioBelgioBEL
530286+29
V
S
V
S
V
3
ItaliaItaliaITA
421185+37
V
D
V
S
4
TurchiaTurchiaTUR
5005313-100
S
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione



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