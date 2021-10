L'Italia giocherà a Torino la semifinale 3°/4° posto della Nations League: le informazioni sulla gara, dove si gioca e dove vederla in tv e streaming.

L'Italia, dopo 37 partite d'imbattibilità, è stata costretta a capitolare al cospetto della Spagna che, in quel di San Siro, si è imposta di misura nella prima semifinale di Nations League conquistandosi l'accesso alla finalissima di domenica 10 ottobre che si disputerà sempre nell'impianto milanese.

Gli Azzurri sono stati sconfitti per 2-1 al culmine di un match griffato dalla doppietta di Ferran Torres e riaperto soltanto nel finale dal tap-in di Lorenzo Pellegrini ben imbeccato da Chiesa.

Dopo la finale di Euro 2020 vinta contro l'Inghilterra, l'Italia dovrà accontentarsi di disputare la finale che mette in palio il 3° e il 4° posto.

Jorginho e compagni torneranno in campo per affrontare la perdente dell'altra semifinale che uscirà dal faccia a faccia tra Belgio e Francia.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE 3°/4° POSTO DI NATIONS LEAGUE

La finale 3°/4° posto della Nations League 2021, che vedrà protagonista l'Italia contro la perdente della semifinale tra Belgio e Francia, si giocherà allo Juventus Stadium di Torino alle ore 15.00 di domenica 10 ottobre 2021.

DOVE VEDERE LA FINALE 3°/4° POSTO DI NATIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

Il match che vedrà impegnata l'Italia nella finale valevole per il 3°/4° posto di Nations League, in attesa di conoscere chi sarà l'avversario tra Belgio e Francia, verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Uno che detiene i diritti per trasmettere le partite della nazionale azzurra in Nations League.

La partita dell'Allianz Stadium che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini si potrà seguire anche in diretta streaming grazie al servizio gratuito Rai Play: sarà sufficiente collegarsi al portale tramite pc o notebook, o in alternativa scaricando la relativa app se si desidera accedere attraverso smartphone e tablet.