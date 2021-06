L'Italia sfida l'Austria negli ottavi di finale di Euro 2020: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming del match

Vietato sbagliare. Dopo l'en plein nella fase a gironi con tre successi su tre e nessuna rete al passivo, Euro 2020 entra nel vivo con l'Italia di Roberto Mancini affronta a Wembley l'Austria di Franco Foda negli ottavi di finale.

Gli 'Azzurri' lasciano Roma e l'Olimpico dopo le prime tre gare e si spostano a Londra, dove sfidano in gara secca la selezione austriac, seconda classificata del Gruppo C. Una qualificazione conquistata all'ultima curva con il sorpasso negli ultimi 90 minuti sull'Ucraina grazie al successo di misura nello scontro diretto nella terza giornata.

L'incontro, in programma sabato alle 21:00 a Wembley, stadio che ospiterà la finale di Euro 2020, mette in palio un posto tra le prime otto della competizione. Dopo l'ottima fase a gironi e i trenta risultati utili di fila, la Nazionale di Mancini non vuole sbagliare e continuare il percorso verso la finale dell'11 luglio.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-AUSTRIA

Italia-Austria andrà in scena sabato 26 giugno 2021 a Wembley, Londra. La UEFA ha comunicato nei giorni scorsi che il numero dei tifosi presenti nell'impianto sarà pari al 50% rispetto alla capienza totale. Calcio d'inizio fissato per le ore 21:00.

DOVE VEDERE ITALIA-AUSTRIA IN TV E STREAMING

La gara tra Italia e Austria sarà trasmessa in tv da Sky su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 1.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Now TV e Sky Go, attraverso l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa completamente gratuita è RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-AUSTRIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer, Grlillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Foda.