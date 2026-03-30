Dove vedere Iraq-Bolivia dei Playoff Mondiali in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Iraq e Bolivia alla resa dei conti: solo una tra la Nazionale asiatica e quella sudamericana approderà al prossimo Mondiale, ovvero la vincitrice della sfida decisiva dei Playoff Intercontinentali.

L'Iraq si presenta alla finale dopo aver battuto in maniera clamorosa gli Emirati Arabi Uniti nello spareggio asiatico, grazie a un rigore segnato al 17' di recupero del secondo tempo della gara di ritorno. Di misura anche la vittoria della Bolivia nella semifinale dei playoff: 2-1 sul Suriname.

La vincente di Iraq-Bolivia è già stata inserita nel girone I dei Mondiali: sarà nello stesso raggruppamento di Francia, Norvegia e Senegal.

Di seguito tutte le informazioni su Iraq-Bolivia: dove si gioca la gara finale dei Playoff Intercontinentali e dove vederla in diretta tv e streaming.

Come guardare Iraq-Bolivia in diretta? Canale TV e diretta streaming

La finale Iraq-Bolivia sarà visibile sia su DAZN che su FIFA+, nel primo caso tramite abbonamento e nel secondo in maniera gratuita.

Sia DAZN che FIFA+ permetteranno di guardare la partita in tv e in streaming, scaricando l'app su una smart tv oppure su qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet), con l'alternativa dell'accesso al rispettivo sito ufficiale.

Come guardare ovunque con una VPN

Iraq-Bolivia: ora di inizio

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Iraq-Bolivia si giocherà nella notte tra martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile 2026 in campo neutro: la gara andrà in scena all'Estadio BBVA di Guadalupe, in Messico, casa del Monterrey. Calcio d'inizio alle ore 5 orario italiano, ovvero le 21 orario locale.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Iraq - Bolivia Probabile formazione Panchina Probabile formazione Panchina Allenatore O. Villegas

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Dopo il doppio scontro con gli Emirati, l'Iraq ha giocato la Coppa araba vincendo due partite e perdendone altrettante, fino all'eliminazione per mano della Giordania. L'ultima partita della Nazionale risale a dicembre. La Bolivia, come detto, si presenta invece all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo per il 2-1 al Suriname in semifinale playoff.

Partite tra le due squadre

IRQ Ultima partita BOL 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Iraq 0 - 0 Bolivia 0 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica