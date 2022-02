Al rientro dalla sosta è subito tempo di grandi incontri in Serie A: il piatto forte della 24esima giornata è, senza dubbio, il derby della Madonnina tra Inter e Milan.

Segui Inter-Milan solo su DAZN. Attiva ora

Una sfida d'altissima classifica, che vede i nerazzurri al primo posto solitario con 53 punti, quattro in più dei rossoneri che però hanno giocato una gara in più rispetto ai cugini.

Occasione ghiottissima dunque per i ragazzi di Inzaghi che, in caso di successo, volerebbero a +7 e sognerebbero addirittura un potenziale +10, mettendo una seria ipoteca per ciò che riguarda lo Scudetto.

Spettacolare il match dell'andata, giocato lo scorso 7 novembre: vantaggio interista di Calhanoglu su rigore con tanto di esultanza polemica nei confronti dei suoi ex tifosi, pari milanista grazie ad un'autorete di De Vrij. Tatarusanu decisivo col penalty parato a Lautaro.

L'ultimo derby giocato in casa dell'Inter in campionato vide la vittoria del Milan nella passata stagione: doppietta di Ibrahimovic e rete di Lukaku, tutto nel primo tempo. Favorevole ai nerazzurri, invece, il confronto andato in scena il 26 gennaio 2021 in Coppa Italia: 2-1 firmato Eriksen con una prodezza su calcio di punizione allo scadere.

QUANDO SI GIOCA INTER-MILAN

Inter-Milan si giocherà sabato 5 febbraio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E STREAMING

Il derby milanese tra Inter e Milan sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, la cui applicazione è scaricabile sulle smart tv di ultima generazione, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5); servizio fruibile anche tramite dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Streaming possibile sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al sito dal browser del proprio pc e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali, oppure utilizzare la suddetta app su un dispositivo portatile.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Inzaghi con la formazione tipo: l'unico dubbio riguarda la fascia destra, dove Dumfries pare essere in vantaggio su Darmian. Dzeko in coppia con Lautaro, ko Correa. Slitta l'esordio di Gosens, ancora ai box.

Pioli potrebbe recuperare Tomori, mentre c'è pessimismo su Ibrahimovic. Kessie trequartista al posto di Brahim Diaz, con Bennacer in mediana, la possibile mossa per il derby. Giroud pronto a guidare l'attacco del Milan.

L'articolo prosegue qui sotto

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.