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Dove vedere Inter Miami CF-New York City FC in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Inter Miami CF vs New York City FC
Inter Miami CF
New York City FC
Major League Soccer

Dove vedere la partita di Major League Soccer tra Inter Miami CF e New York City FC: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Major League Soccer - Game Week 29
Nu Stadium

Inter Miami CF vs New York City FC è disponibile in diretta streaming su Apple TV. Di seguito trovi il link per accedere alla visione live della partita.

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Inter Miami CF-New York City FC: data e orario

Inter Miami CF ospita il New York City FC al Nu Stadium in una sfida di Major League Soccer che arriva in un momento decisivo della stagione regolare. Con il calendario che si avvicina alla conclusione, ogni punto vale doppio per entrambe le formazioni.

Kily Gonzalez può sorridere: la sua squadra arriva a questo appuntamento sull'onda di un 4-0 rifilato al DC United nell'ultima uscita casalinga. Lionel Messi e Luis Suarez hanno fatto a pezzi la difesa avversaria, con l'argentino che ha firmato una doppietta nella ripresa. L'Inter Miami è attualmente seconda nella Eastern Conference, in piena corsa per uno dei migliori piazzamenti playoff.

Per il New York City FC, invece, il momento è tutt'altro che sereno. Pascal Jansen guida una squadra che ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di MLS, e la sconfitta per 2-1 contro il Chicago Fire nell'ultimo turno ha reso ancora più urgente la necessità di punti. I newyorkesi occupano il decimo posto nella Eastern Conference, appena fuori dalla zona playoff.

I precedenti recenti non incoraggiano i visitatori: l'Inter Miami ha dominato le ultime edizioni di questo confronto, e il NYCFC non riesce a portare a casa una vittoria contro i rosanero da diversi incontri. Servono una prestazione e un risultato di tutt'altra caratura per invertire la tendenza.

Messi, reduce dal congedo dalla Nazionale argentina, è tornato completamente concentrato sul club. La sua presenza garantisce qualità e imprevedibilità in ogni momento della partita, e il NYCFC dovrà trovare le risposte giuste per contenere uno dei giocatori più pericolosi della lega.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Inter Miami CF - New York City FC

Allenatore

  • K. Gonzalez

L'Inter Miami è guidata da Kily Gonzalez. Al momento non sono disponibili informazioni su probabili formazioni, infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Il New York City FC scende in campo sotto la guida di Pascal Jansen. Anche per i newyorkesi non sono stati resi noti undici titolari, liste degli indisponibili o calciatori squalificati. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

MIA

MIA - Forma

NSC
D2-2
CRU
V2-0
SDI
D2-2
COL
S2-1
DCU
V4-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NYC

NYC - Forma

NER
S1-2
RSL
V0-2
RNY
S0-1
ATL
D2-2
CHI
S2-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter Miami arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. L'ultima uscita è stata il netto 4-0 rifilato al DC United, mentre in precedenza la squadra aveva superato il Cruz Azul per 2-0 nella Campeones Cup. L'unica battuta d'arresto in questo periodo è arrivata contro il Columbus Crew, che si è imposto per 2-1. Miami ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro in questo arco di partite.

Il NYCFC attraversa un periodo difficile: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque di MLS. La squadra di Jansen ha perso 2-1 contro il Chicago Fire nell'ultimo turno, dopo aver ceduto anche contro il Red Bull New York (0-1) e il New England Revolution (1-2). L'unica nota positiva è il successo esterno per 2-0 sul campo del Real Salt Lake.

Precedenti

Testa a testa

Inter Miami CFPareggioNew York City FC
3
2
0
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
FIN
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
FIN
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FIN
15Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando il New York City FC ha ospitato l'Inter Miami perdendo per 2-3. Negli ultimi cinque incontri diretti, Miami ha nettamente dominato: tre vittorie contro una sola pareggio e una vittoria per il NYCFC. I rosanero hanno inflitto pesanti sconfitte ai newyorkesi, tra cui un 5-1 nel novembre 2025 e un 4-0 nel settembre dello stesso anno.

Classifica

Est

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Nashville SCNashville SCNSC
2819635922+3763
V
V
V
D
S
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
28131056850+1849
V
S
D
D
D
3
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2814685140+1148
V
V
V
S
S
4
New England RevolutionNew England RevolutionNER
28144104539+646
S
S
V
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2813785040+1046
V
S
V
D
V
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
28126105645+1142
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
28114135166-1537
V
S
S
V
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
28106123852-1436
V
S
V
V
S
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
279995865-736
V
S
D
D
S
10
New York City FCNew York City FCNYC
2889114238+433
S
D
S
V
S
11
Toronto FCToronto FCTFC
28711104152-1132
V
S
S
S
V
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2761293446-1230
S
D
S
D
V
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2885154146-529
S
V
V
S
S
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2876153348-1527
S
D
V
D
S
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2866163556-2124
S
V
S
S
S
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League


In Major League Soccer, l'Inter Miami occupa il secondo posto nella Eastern Conference, posizione che la colloca tra le squadre meglio piazzate per accedere alla fase playoff con un vantaggio di seeding importante. Il New York City FC è decimo nella stessa conference, una posizione che li lascia fuori dalla zona postseason e rende questa trasferta in Florida praticamente obbligatoria in termini di risultato.


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