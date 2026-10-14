Major League Soccer - Game Week 29 14 ott 2026 - 19:30 Nu Stadium

Inter Miami CF vs New York City FC è disponibile in diretta streaming su Apple TV. Di seguito trovi il link per accedere alla visione live della partita.

Come vedere Inter Miami CF-New York City FC con una VPN

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Inter Miami CF-New York City FC: data e orario

Inter Miami CF ospita il New York City FC al Nu Stadium in una sfida di Major League Soccer che arriva in un momento decisivo della stagione regolare. Con il calendario che si avvicina alla conclusione, ogni punto vale doppio per entrambe le formazioni.

Kily Gonzalez può sorridere: la sua squadra arriva a questo appuntamento sull'onda di un 4-0 rifilato al DC United nell'ultima uscita casalinga. Lionel Messi e Luis Suarez hanno fatto a pezzi la difesa avversaria, con l'argentino che ha firmato una doppietta nella ripresa. L'Inter Miami è attualmente seconda nella Eastern Conference, in piena corsa per uno dei migliori piazzamenti playoff.

Per il New York City FC, invece, il momento è tutt'altro che sereno. Pascal Jansen guida una squadra che ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di MLS, e la sconfitta per 2-1 contro il Chicago Fire nell'ultimo turno ha reso ancora più urgente la necessità di punti. I newyorkesi occupano il decimo posto nella Eastern Conference, appena fuori dalla zona playoff.

I precedenti recenti non incoraggiano i visitatori: l'Inter Miami ha dominato le ultime edizioni di questo confronto, e il NYCFC non riesce a portare a casa una vittoria contro i rosanero da diversi incontri. Servono una prestazione e un risultato di tutt'altra caratura per invertire la tendenza.

Messi, reduce dal congedo dalla Nazionale argentina, è tornato completamente concentrato sul club. La sua presenza garantisce qualità e imprevedibilità in ogni momento della partita, e il NYCFC dovrà trovare le risposte giuste per contenere uno dei giocatori più pericolosi della lega.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

L'Inter Miami è guidata da Kily Gonzalez. Al momento non sono disponibili informazioni su probabili formazioni, infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Il New York City FC scende in campo sotto la guida di Pascal Jansen. Anche per i newyorkesi non sono stati resi noti undici titolari, liste degli indisponibili o calciatori squalificati. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

L'Inter Miami arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. L'ultima uscita è stata il netto 4-0 rifilato al DC United, mentre in precedenza la squadra aveva superato il Cruz Azul per 2-0 nella Campeones Cup. L'unica battuta d'arresto in questo periodo è arrivata contro il Columbus Crew, che si è imposto per 2-1. Miami ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro in questo arco di partite.

Il NYCFC attraversa un periodo difficile: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque di MLS. La squadra di Jansen ha perso 2-1 contro il Chicago Fire nell'ultimo turno, dopo aver ceduto anche contro il Red Bull New York (0-1) e il New England Revolution (1-2). L'unica nota positiva è il successo esterno per 2-0 sul campo del Real Salt Lake.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando il New York City FC ha ospitato l'Inter Miami perdendo per 2-3. Negli ultimi cinque incontri diretti, Miami ha nettamente dominato: tre vittorie contro una sola pareggio e una vittoria per il NYCFC. I rosanero hanno inflitto pesanti sconfitte ai newyorkesi, tra cui un 5-1 nel novembre 2025 e un 4-0 nel settembre dello stesso anno.

Classifica





In Major League Soccer, l'Inter Miami occupa il secondo posto nella Eastern Conference, posizione che la colloca tra le squadre meglio piazzate per accedere alla fase playoff con un vantaggio di seeding importante. Il New York City FC è decimo nella stessa conference, una posizione che li lascia fuori dalla zona postseason e rende questa trasferta in Florida praticamente obbligatoria in termini di risultato.





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