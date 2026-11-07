Come guardare Inter Miami CF-Charlotte FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 16:00 Nu Stadium

L'Inter Miami CF chiude la stagione regolare 2026 della MLS al Nu Stadium contro il Charlotte FC. Lionel Messi e l'Inter Miami arrivano all'appuntamento sulla scia di una vittoria cruciale ottenuta nel finale di stagione.

Miami arriva al Decision Day dopo essersi assicurata un posto nella Concacaf Champions Cup 2027 grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 contro il New England Revolution. Messi è stato il protagonista di quel successo: ha servito l'assist a German Berterame per il pareggio e poi ha segnato personalmente il goal della vittoria. L'argentino è a quota 59 punti in 33 partite alla vigilia dell'ultima gara.

La squadra di Kily Gonzalez occupa attualmente il secondo posto nella Eastern Conference. Con la qualificazione alla Champions Cup già garantita, Miami punta ora ad assicurarsi il miglior piazzamento possibile nei playoff e ad arrivare con slancio alla fase conclusiva della stagione.

Il Charlotte FC arriva a questa sfida in ottima forma: ha vinto le ultime due partite con l'identico risultato di 4-0 contro Orlando City e CF Montreal. La squadra di Dean Smith è quinta nella Eastern Conference e cercherà di chiudere al meglio la stagione regolare.

Il piazzamento lascia poco in palio agli ospiti, ma le due nette vittorie consecutive avranno dato fiducia alla squadra. Charlotte vorrà portare questa forma nei playoff e non si recherà a Miami soltanto per fare presenza.

Il futuro di Messi nel club sembra definito. Secondo quanto riportato, il 39enne non ha intenzione di lasciare Miami in prestito durante l'inverno. Fonti di mercato affermano che è deciso a rispettare il suo contratto fino a dicembre 2028 e resta aperto a un ulteriore prolungamento.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come guardare Inter Miami-Charlotte FC in diretta.

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