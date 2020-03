Dove vedere Inter-Getafe in tv e streaming

L'Inter sfida il Getafe nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte affronta il di Pepe Bordalás nella gara di andata degli ottavi di finale di . La partita si giocherà a porte chiuse per contrastare la diffusione del Corona Virus nel territorio europeo.

I nerazzurri si sono qualificati battendo il nei sedicesi di finale, dopo esser retrocessi dalla in virtù del 3° posto nel Gruppo F di Champions League dietro a e . Gli spagnoli invece hanno ottenuto il pass estromettendo l' ai sedicesimi dopo essersi piazzati secondi nel Gruppo C dietro al .

È la prima volta che Inter e Getafe si affontano l'un contro l'altra nelle Coppe europee, nonché la prima volta assoluta che la formazione dell'area metropolitana di Madrid sfida una squadra italiana in Europa.

Altre squadre

Finora l'Inter, che ha vinto 3 volte la vecchia Coppa UEFA, non ha mai superato gli ottavi di finale di Europa League: per i milanesi tre eliminazioni in questa fase del torneo, ad opera del nella stagione 2012/13, ad opera del nella stagione 2014/15 e ad opera dell' Francoforte lo scorso anno.

L'ultima volta che il Getafe è arrivato agli ottavi è stato invece nella stagione 2007/08, quando riuscì ad avere la meglio sui portoghese del ma poi venne eliminato dai tedeschi del nei quarti di finale.

Fra i nerazzurri Romelu Lukaku è il giocatore più prolifico nel torneo con 2 goal, mentre Jaime Mata e Ángel Rodríguez sono i migliori marcatori del Getafe nella competizione con 3 reti segnate a testa.

QUANDO SI GIOCA INTER-GETAFE

Inter-Getafe si giocherà la sera di giovedì 12 marzo 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21.00

DOVE VEDERE INTER-GETAFE IN TV E STREAMING

La sfida Inter-Getafe sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara andrà inoltre in onda in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 del decoder Sky).

Per chi volesse invece seguire la partita in diretta , sarà possibile farlo per gli abbonati Sky mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri tifosi e appassionati potranno vedere Inter-Getafe in diretta streaming in chiaro sul sito di TV8. Va considerata infine anche l'alternativa rappresentata da Now Tv il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GETAFE

Conte potrebbe lanciare dal 1' sia Eriksen che Sanchez, in un 3-4-1-2 con Lukaku terminale offensivo e Lautaro a riposo in panchina. Godin e Candreva, diffidati, dovrebbero far parte dei titolari: possibile panchina per l'altra pedina a rischio squalifica Barella (dentro Gagliardini). Borja Valero fa rifiatare Brozovic?

Bordalás si affiderà invece al suo modulo tradizionale, il 4-4-2. In attacco Àngel Rodríguez farà coppia con Jaime Mata. Dalla panchina Deyverson. Sulle due fasce a destra Kenedy potrebbe spuntarla su Jason ed Etebo, con Cucurella sull'out di sinistra e Arambarri e Nemanja Maksimovic come interni di centrocampo. Fra i pali agirà il portiere titolare David Soria, mentre in difesa Damián Suarez e Nyom dovrebbero essere i due terzini, con Djené ed Etxeita a comporre la coppia centrale.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damián Suarez, Djené, Etxeita, Nyom; Kenedy, Arambarri, Ne. Maksimovic, Cucurella; Ángel Rodríguez, Jaime Mata.