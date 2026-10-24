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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Inter e Fiorentina: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
Giuseppe Meazza

Inter-Fiorentina è trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Abbonati a DAZN per seguire la partita in live streaming: https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=126243&awinaffid=918243

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Inter-Fiorentina: domenica 25 ottobre ore 12.30

L'Inter ospita la Fiorentina domenica 25 ottobre 2026 a San Siro, nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano all'appuntamento da capolista, forti di una settimana intensa che ha regalato risultati importanti su tutti i fronti.

Mercoledì sera Cristian Chivu ha portato a casa tre punti fondamentali in Champions League, battendo lo Shakhtar Donetsk 1-0 con il gol decisivo di Carlos Augusto al 77'. La vittoria non è stata priva di sofferenze: l'espulsione di Bastoni al 69' ha costretto l'Inter a chiudere la partita in dieci uomini, e la gestione delle energie diventa ora una variabile importante in vista del weekend.

La Fiorentina di Paolo Vanoli arriva a Milano con una classifica che racconta un avvio di stagione travagliato. I viola occupano la zona retrocessione e cercano una risposta convincente dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Genoa e Como.

Chivu dovrà fare a meno di diversi giocatori: Lautaro Martinez, Curtis Jones, John Stones, Benjamin Pavard e Luis Henrique sono tutti indisponibili. La lista degli assenti si è allungata nelle ultime ore, con l'esterno brasiliano che si è aggiunto al gruppo dopo l'impegno europeo. Anche Vanoli è alle prese con qualche defezione, con Fabiano Parisi, Arthur Atta e Luca Ranieri fuori dai convocati.

Nonostante le assenze, l'Inter parte nettamente favorita davanti al proprio pubblico. Marcus Thuram guida l'attacco nerazzurro, affiancato da Francesco Pio Esposito, che cerca riscatto dopo essere rimasto in panchina per tutta la durata della sfida contro lo Shakhtar.

Per la Fiorentina, ribaltare il pronostico a San Siro significherebbe compiere un passo importante per uscire dalla crisi. Vanoli si affida agli argentini con Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino che vorranno creare pericoli alla retroguardia interista.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Inter - Fiorentina

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
I. ProvedelI. ProvedelM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluH. MkhitaryanH. MkhitaryanC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. EspositoD. de GeaD. de GeaM. PongracicM. PongracicR. DragusinR. DragusinDodoDodoA. JimenezA. JimenezN. FagioliN. FagioliM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. Mastantuono
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • C. Chivu
  • P. Vanoli

Cristian Chivu non potrà contare su Curtis Jones, Lautaro Martinez, John Stones, Benjamin Pavard e Luis Henrique, tutti fermi ai box per infortunio. Il probabile undici nerazzurro prevede Martinez in porta, con Akanji, Bisseck e Bastoni in difesa; Diouf, Sucic, Barella, Zielinski e Dimarco a centrocampo; Thuram e Pio Esposito in attacco. Gli aggiornamenti sulle condizioni della rosa arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

In casa Fiorentina, Paolo Vanoli deve rinunciare a Fabiano Parisi, Arthur Atta e Luca Ranieri per infortunio. La formazione viola dovrebbe scendere in campo con De Gea tra i pali; Viery, Pongracic, Dragusin e Jimenez in difesa; Ndour e Fagioli a centrocampo; Njie, Goncalves e Mastantuono nel tridente dietro a Pellegrino.

Stato di forma

INT

INT - Forma

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FIO

FIO - Forma

VEN
V2-4
PIS
V3-0
NAP
D1-1
GEN
S2-1
COM
S1-3
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Inter arriva a questa sfida dall'1-0 di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, e in precedenza avevano superato il Bologna 3-1 in Serie A. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Club Bruges che è passato 4-3 al Meazza nella seconda giornata della Champions League.

La Fiorentina ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 in casa contro il Como in Serie A, preceduta dal ko per 2-1 contro il Genoa. Le vittorie sono arrivate contro il Venezia (4-2 in trasferta) e il Pisa (3-0 in Coppa Italia), con un pareggio per 1-1 contro il Napoli a completare la serie.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando la Fiorentina ospitò l'Inter in Serie A: la partita terminò 1-1. Negli ultimi cinque incontri di campionato tra le due formazioni, l'Inter ha ottenuto tre vittorie contro una della Fiorentina, con un pareggio. I nerazzurri si sono imposti 3-0 a San Siro nell'ottobre 2025 e 2-1 in casa nel febbraio 2025, mentre l'unico successo viola nella serie è arrivato con un netto 3-0 al Franchi nel febbraio 2025.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
8431127+515
D
V
D
S
V
6
CagliariCagliariCGL
842267-114
D
S
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
10
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
SassuoloSassuoloSAS
82331214-29
D
S
D
S
V
13
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
15
BolognaBolognaBOL
8134610-46
D
S
V
D
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, l'Inter guida la classifica con la Lazio mentre la Fiorentina si trova in zona retrocessione: la sfida di domenica rappresenta quindi un crocevia molto diverso per le due squadre, con i nerazzurri che difendono il primato e i viola che cercano punti salvezza.


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