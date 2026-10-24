Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

Inter-Fiorentina è trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Abbonati a DAZN per seguire la partita in live streaming: https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=126243&awinaffid=918243

Come vedere Inter-Fiorentina con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Inter-Fiorentina: domenica 25 ottobre ore 12.30

L'Inter ospita la Fiorentina domenica 25 ottobre 2026 a San Siro, nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano all'appuntamento da capolista, forti di una settimana intensa che ha regalato risultati importanti su tutti i fronti.

Mercoledì sera Cristian Chivu ha portato a casa tre punti fondamentali in Champions League, battendo lo Shakhtar Donetsk 1-0 con il gol decisivo di Carlos Augusto al 77'. La vittoria non è stata priva di sofferenze: l'espulsione di Bastoni al 69' ha costretto l'Inter a chiudere la partita in dieci uomini, e la gestione delle energie diventa ora una variabile importante in vista del weekend.

La Fiorentina di Paolo Vanoli arriva a Milano con una classifica che racconta un avvio di stagione travagliato. I viola occupano la zona retrocessione e cercano una risposta convincente dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Genoa e Como.

Chivu dovrà fare a meno di diversi giocatori: Lautaro Martinez, Curtis Jones, John Stones, Benjamin Pavard e Luis Henrique sono tutti indisponibili. La lista degli assenti si è allungata nelle ultime ore, con l'esterno brasiliano che si è aggiunto al gruppo dopo l'impegno europeo. Anche Vanoli è alle prese con qualche defezione, con Fabiano Parisi, Arthur Atta e Luca Ranieri fuori dai convocati.

Nonostante le assenze, l'Inter parte nettamente favorita davanti al proprio pubblico. Marcus Thuram guida l'attacco nerazzurro, affiancato da Francesco Pio Esposito, che cerca riscatto dopo essere rimasto in panchina per tutta la durata della sfida contro lo Shakhtar.

Per la Fiorentina, ribaltare il pronostico a San Siro significherebbe compiere un passo importante per uscire dalla crisi. Vanoli si affida agli argentini con Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino che vorranno creare pericoli alla retroguardia interista.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Cristian Chivu non potrà contare su Curtis Jones, Lautaro Martinez, John Stones, Benjamin Pavard e Luis Henrique, tutti fermi ai box per infortunio. Il probabile undici nerazzurro prevede Martinez in porta, con Akanji, Bisseck e Bastoni in difesa; Diouf, Sucic, Barella, Zielinski e Dimarco a centrocampo; Thuram e Pio Esposito in attacco. Gli aggiornamenti sulle condizioni della rosa arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

In casa Fiorentina, Paolo Vanoli deve rinunciare a Fabiano Parisi, Arthur Atta e Luca Ranieri per infortunio. La formazione viola dovrebbe scendere in campo con De Gea tra i pali; Viery, Pongracic, Dragusin e Jimenez in difesa; Ndour e Fagioli a centrocampo; Njie, Goncalves e Mastantuono nel tridente dietro a Pellegrino.

Stato di forma

L'Inter arriva a questa sfida dall'1-0 di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, e in precedenza avevano superato il Bologna 3-1 in Serie A. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Club Bruges che è passato 4-3 al Meazza nella seconda giornata della Champions League.

La Fiorentina ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 in casa contro il Como in Serie A, preceduta dal ko per 2-1 contro il Genoa. Le vittorie sono arrivate contro il Venezia (4-2 in trasferta) e il Pisa (3-0 in Coppa Italia), con un pareggio per 1-1 contro il Napoli a completare la serie.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando la Fiorentina ospitò l'Inter in Serie A: la partita terminò 1-1. Negli ultimi cinque incontri di campionato tra le due formazioni, l'Inter ha ottenuto tre vittorie contro una della Fiorentina, con un pareggio. I nerazzurri si sono imposti 3-0 a San Siro nell'ottobre 2025 e 2-1 in casa nel febbraio 2025, mentre l'unico successo viola nella serie è arrivato con un netto 3-0 al Franchi nel febbraio 2025.

Classifica





In Serie A, l'Inter guida la classifica con la Lazio mentre la Fiorentina si trova in zona retrocessione: la sfida di domenica rappresenta quindi un crocevia molto diverso per le due squadre, con i nerazzurri che difendono il primato e i viola che cercano punti salvezza.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV