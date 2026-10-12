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Champions League
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Giuseppe Meazza
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Inter-Club Bruges in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Inter e Club Bruges: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Giuseppe Meazza

Inter Milan vs Club Brugge sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in streaming o in televisione.

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Inter-Club Bruges: martedì 13 ottobre ore 21

L'Inter torna in Champions League al Giuseppe Meazza per affrontare il Club Brugge nella seconda giornata della fase a gironi. Cristian Chivu porta i nerazzurri in Europa con la spinta di un avvio di stagione convincente in Serie A.

I nerazzurri arrivano all'appuntamento europeo dopo aver travolto il Parma 3-0 sabato scorso, una prestazione che ha confermato la solidità della squadra e la qualità dei suoi interpreti con Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Petar Sucic grandi protagonisti della serata.

Chivu ha dichiarato apertamente che il successo in Europa non si compra: servono spirito, determinazione e la capacità di trasformare i sogni in responsabilità. Un messaggio chiaro alla vigilia di una competizione che l'Inter vuole affrontare con ambizione concreta.

Il Club Brugge arriva a San Siro con Yann Sommer tra i pali: l'ex portiere dell'Inter è pronto a sfidare la squadra con cui ha vissuto anni importanti. Ivan Leko guida un gruppo giovane ma competitivo, con talenti che il tecnico belga ha descritto come diamanti grezzi.

Manuel Akanji ha già fatto sapere che l'amicizia con Sommer sarà messa da parte per novanta minuti: sul campo non ci sono amici. Una dichiarazione che racconta bene l'intensità che ci si aspetta da questo scontro diretto particolarmente rilevante per definire le ambizioni europee di entrambe. Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, continuate a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Inter - Club Bruges

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniF. DimarcoF. DimarcoA. StankovicA. StankovicP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleH. LeeH. LeeF. PottsF. PottsH. VetlesenH. VetlesenH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsN. TresoldiN. Tresoldi
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Club Bruges

Allenatore

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu dovrebbe affidarsi a Josep Martinez in porta, con una difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo spazio a Zielinski, Sucic e Barella, con Diouf e Dimarco sulle fasce. In attacco la coppia Lautaro Martínez e Thuram. Out Curtis Jones e John Stones per infortunio.

Ivan Leko recupera Yann Sommer, che torna da ex a San Siro e si prevede titolare tra i pali del Brugge. La probabile formazione belga vede Seys, Sabbe, Mechele, Han-Beom Lee, Potts, Vetlesen, Vanaken, Virgili, Forbs, Tresoldi. Joel Ordóñez non sarà disponibile per infortunio.

Stato di forma

INT

INT - Forma

RMA
S2-1
UDI
V5-3
ROM
D2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CLB

CLB - Forma

LOM
V0-1
AVL
S2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter arriva alla sfida europea con un rendimento recente di tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata contro il Real Madrid in Champions League per 2-1. Il risultato più recente è il netto 3-0 sul Parma in Serie A, preceduto da un 5-3 contro l'Udinese e un 2-2 a Roma tra i risultati più significativi.

Il Club Brugge presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I belgi hanno perso 3-2 contro l'Aston Villa in Champions League, ma in campionato hanno inanellato tre successi consecutivi, incluso un netto 3-0 sul Genk. L'ultima partita disputata è una vittoria per 4-1 contro il RAAL La Louvière.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


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