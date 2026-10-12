Dove vedere Inter-Club Bruges in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter Milan vs Club Brugge sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in streaming o in televisione.

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Inter-Club Bruges: martedì 13 ottobre ore 21

L'Inter torna in Champions League al Giuseppe Meazza per affrontare il Club Brugge nella seconda giornata della fase a gironi. Cristian Chivu porta i nerazzurri in Europa con la spinta di un avvio di stagione convincente in Serie A.

I nerazzurri arrivano all'appuntamento europeo dopo aver travolto il Parma 3-0 sabato scorso, una prestazione che ha confermato la solidità della squadra e la qualità dei suoi interpreti con Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Petar Sucic grandi protagonisti della serata.

Chivu ha dichiarato apertamente che il successo in Europa non si compra: servono spirito, determinazione e la capacità di trasformare i sogni in responsabilità. Un messaggio chiaro alla vigilia di una competizione che l'Inter vuole affrontare con ambizione concreta.

Il Club Brugge arriva a San Siro con Yann Sommer tra i pali: l'ex portiere dell'Inter è pronto a sfidare la squadra con cui ha vissuto anni importanti. Ivan Leko guida un gruppo giovane ma competitivo, con talenti che il tecnico belga ha descritto come diamanti grezzi.

Manuel Akanji ha già fatto sapere che l'amicizia con Sommer sarà messa da parte per novanta minuti: sul campo non ci sono amici. Una dichiarazione che racconta bene l'intensità che ci si aspetta da questo scontro diretto particolarmente rilevante per definire le ambizioni europee di entrambe. Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, continuate a leggere.

Formazioni

Cristian Chivu dovrebbe affidarsi a Josep Martinez in porta, con una difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo spazio a Zielinski, Sucic e Barella, con Diouf e Dimarco sulle fasce. In attacco la coppia Lautaro Martínez e Thuram. Out Curtis Jones e John Stones per infortunio.

Ivan Leko recupera Yann Sommer, che torna da ex a San Siro e si prevede titolare tra i pali del Brugge. La probabile formazione belga vede Seys, Sabbe, Mechele, Han-Beom Lee, Potts, Vetlesen, Vanaken, Virgili, Forbs, Tresoldi. Joel Ordóñez non sarà disponibile per infortunio.

Stato di forma

L'Inter arriva alla sfida europea con un rendimento recente di tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata contro il Real Madrid in Champions League per 2-1. Il risultato più recente è il netto 3-0 sul Parma in Serie A, preceduto da un 5-3 contro l'Udinese e un 2-2 a Roma tra i risultati più significativi.

Il Club Brugge presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I belgi hanno perso 3-2 contro l'Aston Villa in Champions League, ma in campionato hanno inanellato tre successi consecutivi, incluso un netto 3-0 sul Genk. L'ultima partita disputata è una vittoria per 4-1 contro il RAAL La Louvière.

Classifica





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