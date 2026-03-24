Dove vedere Inghilterra-Uruguay venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match amichevole tra Inghilterra e Uruguay in vista del Mondiale, oramai sempre più vicino: squadre in campo nella serata di venerdì.
Entrambe qualificate al Mondiale, Inghilterra e Uruguay si affrontano nella serata di venerdì per una delle ultime amichevoli pre-Coppa del Mondo. Mine vaganti del torneo che comincerà il prossimo giugno, le due big sperano di poter superare le favoritissime al titolo e dire la propria decenni dopo aver conquistato il trofeo.
L'Inghilterra ha dominato completamente il proprio girone riuscendo a vincere otto partite su otto, tra l'altro senza subire reti a fronte di ventidue messe a segno, mentre l'Uruguay ha ottenuto la qualificazione al Mondiale dopo il quarto posto nel girone sudamericano.
Teatro di questa classica del calcio internazionale è Wembley, leggendario stadio di Londra.
Come guardare Inghilterra-Uruguay in diretta? Canale TV e streaming
Inghilterra-Uruguay si può vedere in diretta tv e streaming esclusivamente su Sky, Sky Go e NOW. Nessun live in chiaro e gratis dell'amichevole londinese, per assistere all'incontro è necessario un abbonamento.Il canale scelto per trasmettere la gara nella serata di venerdì è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.
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sportivo.
A che ora comincia Inghilterra-Uruguay
Notizie su Inghilterra, Uruguay e probabili formazioni
Probabili formazioni Polonia - Albania
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford; Kane. Ct. Tuchel.URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nandez, Araujo, Gimenez, Vina; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Olivera, Nunez, Rodriguez. All. Bielsa.
Giocatori infortunati e squalificati
Forma di Inghilterra e Uruguay
- Goal segnato (subito)
- 10/4
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
- Goal segnato (subito)
- 7/4
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 1/5
Precedenti Inghilterra-Uruguay
4
Vittorie
0
Pareggi
1
Vittoria
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 1/5