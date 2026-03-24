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Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Dove vedere Inghilterra-Uruguay venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Polonia vs Albania
Polonia
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Big match amichevole tra Inghilterra e Uruguay in vista del Mondiale, oramai sempre più vicino: squadre in campo nella serata di venerdì.

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Entrambe qualificate al Mondiale, Inghilterra e Uruguay si affrontano nella serata di venerdì per una delle ultime amichevoli pre-Coppa del Mondo. Mine vaganti del torneo che comincerà il prossimo giugno, le due big sperano di poter superare le favoritissime al titolo e dire la propria decenni dopo aver conquistato il trofeo.

L'Inghilterra ha dominato completamente il proprio girone riuscendo a vincere otto partite su otto, tra l'altro senza subire reti a fronte di ventidue messe a segno, mentre l'Uruguay ha ottenuto la qualificazione al Mondiale dopo il quarto posto nel girone sudamericano.

Teatro di questa classica del calcio internazionale è Wembley, leggendario stadio di Londra.

Come guardare Inghilterra-Uruguay in diretta? Canale TV e streaming

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Inghilterra-Uruguay si può vedere in diretta tv e streaming esclusivamente su Sky, Sky Go e NOW. Nessun live in chiaro e gratis dell'amichevole londinese, per assistere all'incontro è necessario un abbonamento.Il canale scelto per trasmettere la gara nella serata di venerdì è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inghilterra-Uruguay con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Inghilterra-Uruguay

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POL
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ALB

Notizie su Inghilterra, Uruguay e probabili formazioni

Probabili formazioni Polonia - Albania

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Urban

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Sylvinho

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford; Kane. Ct. Tuchel.URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nandez, Araujo, Gimenez, Vina; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Olivera, Nunez, Rodriguez. All. Bielsa.

Forma di Inghilterra e Uruguay

POL
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ALB
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti Inghilterra-Uruguay

POL

Ultime 5 partite

ALB

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

7

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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