Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoInghilterra
Atlanta Stadium
team-logoArgentina
Guarda su DAZNGuarda su Rai 1
Lelio Donato

Dove vedere Inghilterra-Argentina oggi in TV: la diretta in chiaro e gratis della semifinale dei Mondiali, anche in streaming

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Argentina
Inghilterra
Argentina

La seconda semifinale dei Mondiali sarà visibile anche in chiaro per tutti senza bisogno di abbonamenti: ecco dove vedere Inghilterra-Argentina gratis in diretta TV e streaming.

Pubblicità

Chi affronterà la Spagna nella finalissima dei Mondiali 2026? La seconda semifinale si gioca oggi mercoledì 15 luglio 2026. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta scendono in campo Inghilterra e Argentina.

La Nazionale di Tuchel sogna di tornare in finale sessant'anni dopo la prima e unica volta della sua storia mentre l'Albiceleste punta al bis dopo il successo iridato ottenuto quattro anni fa in Qatar.

L'Inghilterra nei turni precedenti ha superato Repubblica Democratica del Congo, Messico e Norvegia. L'Argentina ha eliminato Capo Verde, Egitto e Svizzera.

INGHILTERRA-ARGENTINA GRATIS IN TV: DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI

La semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra si gioca mercoledì 15 luglio con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00 italiane. La diretta della partita sarà disponibile per gli abbonati su DAZN ma sarà possibile vedere la gara anche in diretta e in chiaro. Per seguire Inghilterra-Argentina gratis in TV bisognerà sintonizzarsi su Rai Uno mentre la diretta streaming, sempre gratuita, è disponibile su RaiPlay.

Coppa del Mondo
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG
Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google