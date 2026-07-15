Dove vedere Inghilterra-Argentina oggi in TV: la diretta in chiaro e gratis della semifinale dei Mondiali, anche in streaming

Chi affronterà la Spagna nella finalissima dei Mondiali 2026? La seconda semifinale si gioca oggi mercoledì 15 luglio 2026. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta scendono in campo Inghilterra e Argentina.

La Nazionale di Tuchel sogna di tornare in finale sessant'anni dopo la prima e unica volta della sua storia mentre l'Albiceleste punta al bis dopo il successo iridato ottenuto quattro anni fa in Qatar.

L'Inghilterra nei turni precedenti ha superato Repubblica Democratica del Congo, Messico e Norvegia. L'Argentina ha eliminato Capo Verde, Egitto e Svizzera.

INGHILTERRA-ARGENTINA GRATIS IN TV: DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI

La semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra si gioca mercoledì 15 luglio con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00 italiane. La diretta della partita sarà disponibile per gli abbonati su DAZN ma sarà possibile vedere la gara anche in diretta e in chiaro. Per seguire Inghilterra-Argentina gratis in TV bisognerà sintonizzarsi su Rai Uno mentre la diretta streaming, sempre gratuita, è disponibile su RaiPlay.