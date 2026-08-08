Dove vedere il triangolare Udinese-Barcellona-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming: canali, date e orari





Amichevoli dei club - Game Week 1 8 ago 2026 - 16:00

Al Bluenergy Stadium va in scena una tripla amichevole di assoluto prestigio: l'Udinese, il Barcellona e il Nottingham Forest si sfidano in un triangolare, ovvero la Friuli Venezia Giulia Cup.

Tutte le partite andranno in scena questa sera, sabato 8 agosto, proprio a Udine, nello stadio di casa della formazione di Kosta Runjaic. E saranno composte da 45 minuti invece dei canonici 90.

Di seguito tutte le informazioni sul torneo triangolare che vedrà protagoniste Udinese, Forest e Barcellona.

Orario Udinese-Nottingham Forest

La prima partita vedrà sfidarsi l'Udinese e il Nottingham Forest: sarà questa dunque la gara di apertura dell'edizione 2026 della Friuli Venezia Giulia Cup. L'orario d'inizio della sfida tra la formazione bianconera e quella inglese saranno le 20.

Orario Barcellona-Nottingham Forest

A seguire sarà il turno di Nottingham Forest-Barcellona, che prenderà il via dopo la conclusione della prima partita: la sfida tra gli inglesi e i catalani inizierà dunque, almeno indicativamente, alle ore 21.

Orario Udinese-Barcellona

La chiusura del triangolare sarà dedicata al vero piatto forte della serata, almeno dal punto di vista dei tifosi di casa: Udinese contro Barcellona. Gara che, a sua volta, inizierà una volta conclusa Nottingham Forest-Barça e dunque indicativamente alle 22.

Dove vedere il triangolare: tv, streaming e canali

Tutte e tre le partite della Friuli Venezia Cup verranno trasmesse in diretta e in esclusiva tv da Sky, che le metterà a disposizione ai propri clienti tramite abbonamento sul canale Sky Sport Uno. Di fatto la diretta inizierà poco prima delle 20 e terminerà verso le 23.30, dopo la fine di Udinese-Barcellona.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, i clienti Sky potranno seguire il torneo tramite l'app senza costi aggiuntivi SkyGo mentre un'alternativa è costituita da NOW, di nuovo tramite abbonamento.







