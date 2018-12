Dove vedere il sorteggio di Champions League in tv e streaming

Il giorno è arrivato: oggi Juventus e Roma conosceranno le proprie avversarie degli ottavi di Champions League. Si comincia a fare sul serio.

Inter e Napoli eliminate? Non Juventus e Roma, tra le migliori sedici squadre d'Europa. Sono ancora bianconeri e giallorossi a rappresentare la Serie A in Champions League proprio come dodici mesi fa. Se Madama punta alla vittoria finale, la formazione capitolina vuole dimenticare la difficile situazione in campionato per stupire ancora una volta fuori dai propri confini.

Prima del proprio girone la Juventus, seconda dietro al Real Madrid la Roma. Non si potranno affrontare negli ottavi, vista la stessa nazionalità, ma sperano di poter ottenere un sorteggio agevole. Anche se in Champions, prima o poi, serve affrontare tutte le più forti.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

Lunedì 17 dicembre, in quel di Nyon, Svizzera, comincerà il sorteggio degli ottavi di Champions League. Le otto sfide in programma nel 2019 verranno svelate a partire dalle ore 12:00. Presidenti e dirigenti dei grandi club d'Europa presenti in sala in attesa di buone notizie.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà trasmesso in tv, precisamente su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Eurosport 1 e RaiSport. Il rito delle palline sarà dunque visibile per tutti gli amanti del torneo europeo.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN STREAMING

Non solo in tv, ovviamente. Il sorteggio degli ottavi di Champions sarà disponibile anche in streaming grazie a Sky Go, attraverso diversi dispositivi: tablet, pc e smartphone. Gli otto accoppiamenti verranno mostrati, sempre in streaming, anche sul sito dell'UEFA.

SORTEGGIO IN DIRETTA TESTUALE

Non solo tv e streaming. Per conoscere dettagliatamente le avversarie di Juventus e Roma e gli altri sei incontri degli ottavi di Champions, il sorteggio sarà disponibile in diretta testuale approfondita su Goal Italia.