Dove vedere i quarti di finale della Kings World Cup Clubs 2026: livestream DAZN

La Kings World Cup Clubs 2026 è entrata nella fase a eliminazione diretta a Milano: otto club provenienti da Brasile, Spagna, Italia e Messico si giocano l’accesso alle semifinali di sabato. Vi mostriamo quando inizieranno i quarti di finale, chi affronta chi e dove potrete seguire ogni partita dal vivo e gratuitamente su DAZN.

Che cos’è la Kings World Cup Clubs 2026?

La Kings World Cup Clubs 2026 (KWCC Italia 2026) è la terza edizione della variante per club del format calcistico a sette sviluppato da Gerard Piqué e Ibai Llanos. Per la prima volta il torneo si disputa in Italia e riunisce 16 top club provenienti dai sette campionati regionali della Kings League — Spagna, Brasile, Italia, Messico, Germania, Francia e regione MENA —, tutti in corsa per il titolo mondiale.

Il torneo è iniziato con una fase a gironi con sistema svizzero (turno 1, turno 2 e un turno Last Chance), prima che il campo si riducesse agli otto quarti di finale rimasti. Los Troncos FC si presentano al torneo da campioni del mondo in carica, dopo aver dovuto tremare nel turno Last Chance, mentre La Capital CF di Lamine Yamal e il Porcinos FC di Ibai Llanos erano già stati eliminati in precedenza.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale: squadre, data e sede

Tutti e quattro i quarti di finale si giocheranno nello stesso giorno e nello stesso luogo:

Partita Squadre Data Sede Quarto di finale 1 Furia FC (Brasile) vs. Los Troncos FC (Spagna) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia Quarto di finale 2 Alpak FC (Italia) vs. Underdogs FC (Italia) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia Quarto di finale 3 Ultimate Móstoles (Spagna) vs. Atlético Parceros FC (Messico) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia Quarto di finale 4 G3X FC (Brasile) vs. DesimpaiN (Brasile) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia

Gli orari esatti dei calci d’inizio saranno confermati in giornata sull’app DAZN e sull’app Kings League: conviene quindi dare un’altra occhiata poco prima dell’appuntamento, perché gli orari possono slittare.

Dove vedere i quarti di finale? Panoramica TV e streaming

DAZN è il partner ufficiale globale per la trasmissione della Kings World Cup Clubs 2026 e mostrerà tutte le 27 partite del torneo dal vivo e completamente gratis, senza alcun abbonamento.

Regione Come guardare Spagna DAZN Italia DAZN Germania DAZN Giappone DAZN

Oltre alla diretta live, tutte le partite saranno trasmesse simultaneamente anche sui canali social ufficiali della Kings League, affiancate dagli stream individuali di numerosi presidenti di club: un motivo importante del grande successo della competizione presso un pubblico giovane e digitale.

Quando si gioca la finale della Kings World Cup Clubs 2026?

Le semifinali si giocheranno sabato 1 agosto e le vincitrici accederanno direttamente alla finale nello stesso giorno. La grande finale inizierà sabato 1 agosto alle 21:00 CEST, sempre alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Los Troncos FC vogliono diventare il primo club in assoluto a difendere con successo il titolo della Kings World Cup Clubs.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Kings League

Che cos’è la Kings League?

La Kings League è una competizione di calcio a sette creata nel 2022 dall’ex difensore di Barcellona e Spagna Gerard Piqué. Unisce calcio di alto livello e cultura streamer: partite più brevi e veloci, regole non convenzionali e club guidati da “presidenti” — per lo più streamer, content creator o ex professionisti invece dei classici proprietari di club.

Come funziona il format?

Si gioca in due tempi da 20 minuti ciascuno.

Ogni partita inizia con una “fase di costruzione”: entrambe le squadre partono con solo il portiere e un giocatore di movimento, poi ogni minuto si aggiunge un altro giocatore, fino ad arrivare al 7 contro 7 dal quinto minuto.

Prima del calcio d’inizio ogni allenatore riceve una carta segreta casuale — doppio gol, sospensione, rigore, shoot-out, giocatore stella o jolly —, che può essere utilizzata nei momenti decisivi.

I presidenti dei club possono inoltre trasformare personalmente un rigore del presidente in determinate fasi della partita.

All’inizio del secondo tempo viene lanciato un dado gigante; determinati risultati trasformano temporaneamente la partita in un 1 contro 1.

Se il punteggio è in parità al termine dei tempi regolamentari, decide uno shootout in cui, a poco a poco, i giocatori vengono tolti dal campo, fino a quando un 1 contro 1 finale determina il vincitore.

Chi sono i presidenti?

Parte del fascino della Kings League sta nel suo gruppo di presidenti e leggende di alto profilo: Ronaldinho (Porcinos FC), Francesco Totti (Stallions), Andrea Pirlo (Jijantes FC), Eden Hazard, Andriy Shevchenko (Ultimate Móstoles), Falcão (Furia FC) e la leggenda dell’Espanyol Joaquín Sánchez (Los Troncos FC) fanno parte dell’ecosistema, insieme a streamer come Ibai Llanos, DjMaRiiO e Perxitaa.

I campionati nazionali della Kings League e i loro tornei mondiali

La Kings League organizza campionati nazionali autonomi in Spagna, Italia, Germania, Brasile, America, nella regione MENA e in Francia, ciascuno suddiviso in “split” stagionali con playoff e campioni propri. Due volte l’anno il format diventa internazionale: la Kings World Cup Nations, disputata dalle nazionali (vinta nel gennaio 2026 dal Brasile padrone di casa), e la Kings World Cup Clubs, la competizione per club che attualmente sta raggiungendo il suo culmine a Milano. DAZN trasmette entrambi i tornei, oltre alle stagioni nazionali della Kings League in Spagna, Italia e Germania.