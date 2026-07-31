Il Kings World Cup Clubs 2026 è entrato nella fase a eliminazione diretta a Milano: otto club di Brasile, Spagna, Italia e Messico si contendono l’accesso alle semifinali di sabato. Vi spieghiamo quando inizieranno i quarti di finale, chi gioca contro chi e dove potrete seguire ogni partita in diretta e gratuitamente su DAZN.

Cos’è il Kings World Cup Clubs 2026?

Il Kings World Cup Clubs 2026 (KWCC Italia 2026) è la terza edizione della variante per club del format calcistico a sette sviluppato da Gerard Piqué e Ibai Llanos. Per la prima volta il torneo si disputa in Italia e riunisce 16 top club provenienti dai sette campionati regionali della Kings League — Spagna, Brasile, Italia, Messico, Germania, Francia e regione MENA —, tutti in corsa per il titolo mondiale.

Il torneo è iniziato con una fase a gironi nel sistema svizzero (round 1, round 2 e un round last chance), prima che il quadro si riducesse agli otto quarti di finale rimasti. I Los Troncos FC si presentano al torneo da campioni del mondo in carica, dopo aver dovuto tremare proprio nel round last chance, mentre La Capital CF di Lamine Yamal e i Porcinos FC di Ibai Llanos erano già stati eliminati in precedenza.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale: squadre, data e sede

Tutti e quattro i quarti di finale si giocheranno nello stesso giorno e nello stesso luogo:

Partita Squadre Data Sede Quarto di finale 1 Furia FC (Brasile) vs. Los Troncos FC (Spagna) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia Quarto di finale 2 Alpak FC (Italia) vs. Underdogs FC (Italia) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia Quarto di finale 3 Ultimate Móstoles (Spagna) vs. Atlético Parceros FC (Messico) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia Quarto di finale 4 G3X FC (Brasile) vs. DesimpaiN (Brasile) Venerdì 31 luglio 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia

Gli orari esatti dei calci d’inizio saranno confermati il giorno della partita nell’app di DAZN e nell’app della Kings League: vale la pena controllare di nuovo poco prima dell’appuntamento, dato che gli orari possono slittare.

Dove vedere i quarti di finale? Panoramica TV e streaming

DAZN è il partner ufficiale globale per la trasmissione del Kings World Cup Clubs 2026 e mostra tutte le 27 partite del torneo in diretta e completamente gratis, senza bisogno di abbonamento.

Regione Come guardarlo Spagna DAZN Italia DAZN Germania DAZN Giappone DAZN

Oltre alla trasmissione in diretta, tutte le partite vengono mostrate in simultanea anche sui canali social ufficiali della Kings League, integrate da stream singoli di numerosi presidenti di club: una ragione importante del grande successo della competizione presso un pubblico giovane e digitalmente affine.

Quando si gioca la finale del Kings World Cup Clubs 2026?

Le semifinali si disputeranno sabato 1 agosto e le vincitrici accederanno direttamente alla finale nello stesso giorno. La grande finale inizierà sabato 1 agosto alle 21:00 CEST, sempre alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. I Los Troncos FC vogliono diventare il primo club in assoluto a difendere con successo il titolo del Kings World Cup Clubs.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Kings League

Cos’è la Kings League?

La Kings League è una competizione di calcio a sette lanciata nel 2022 dall’ex difensore di Barcellona e Spagna Gerard Piqué. Unisce calcio di alto livello e cultura streamer: partite più brevi e più veloci, regole non convenzionali e club guidati da “presidenti” — per lo più streamer, content creator o ex professionisti invece dei classici proprietari di club.

Come funziona il format?

Si gioca in due tempi da 20 minuti ciascuno.

Ogni partita inizia con una “fase di costruzione”: entrambe le squadre partono con soltanto il portiere e un giocatore di movimento, poi ogni minuto si aggiunge un altro giocatore, fino ad arrivare dal quinto minuto al 7 contro 7.

Prima del calcio d’inizio, ogni allenatore riceve una carta segreta casuale — gol doppio, sospensione, rigore, shoot-out, giocatore stella o jolly — che può essere utilizzata nei momenti decisivi.

I presidenti dei club possono inoltre trasformare personalmente un rigore del presidente in determinate fasi della partita.

All’inizio del secondo tempo viene lanciato un dado gigante; alcuni risultati trasformano temporaneamente la partita in un 1 contro 1.

Se il punteggio è in parità al termine dei tempi regolamentari, decide uno shootout in cui, poco alla volta, i giocatori vengono tolti dal campo fino a quando un 1 contro 1 determina il vincitore.

Chi sono i presidenti?

Una parte del fascino della Kings League è il suo gruppo di presidenti e leggende ricco di volti noti: Ronaldinho (Porcinos FC), Francesco Totti (Stallions), Andrea Pirlo (Jijantes FC), Eden Hazard, Andriy Shevchenko (Ultimate Móstoles), Falcão (Furia FC) e la leggenda dell’Espanyol Joaquín Sánchez (Los Troncos FC) fanno parte dell’ecosistema, insieme a streamer come Ibai Llanos, DjMaRiiO e Perxitaa.

I campionati nazionali della Kings League e i loro tornei mondiali

La Kings League gestisce campionati nazionali autonomi in Spagna, Italia, Germania, Brasile, America, nella regione MENA e in Francia, ciascuno suddiviso in “split” stagionali con playoff e campioni propri. Due volte all’anno il format diventa internazionale: il Kings World Cup Nations, disputato da nazionali (vinto nel gennaio 2026 dal Brasile padrone di casa), e il Kings World Cup Clubs, la competizione per club che in questo momento sta raggiungendo il suo culmine a Milano. DAZN trasmette entrambi i tornei così come le stagioni nazionali della Kings League in Spagna, Italia e Germania.