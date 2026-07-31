Dove vedere i quarti di finale della Kings World Cup Clubs 2026: diretta streaming DAZN

Dopo i quarti di finale di venerdì, la Kings World Cup Clubs 2026 arriva al penultimo atto: sabato le quattro squadre semifinaliste si giocano l'accesso alla grande finale di Milano. Ecco come si compone il tabellone delle semifinali, quando si gioca e dove vedere tutto in diretta e gratis su DAZN.

Come si compone il tabellone delle semifinali

La Kings World Cup Clubs 2026 si disputa a eliminazione diretta: le vincenti dei quattro quarti di finale di venerdì 31 luglio accedono direttamente alle semifinali. Gli accoppiamenti sono già definiti nella struttura del tabellone:

Semifinale 1: la vincente tra Furia FC (Brasile) e Los Troncos FC (Spagna) affronta la vincente tra Alpak FC (Italia) e Underdogs FC (Italia)

Semifinale 2: la vincente tra Ultimate Móstoles (Spagna) e Atlético Parceros FC (Messico) affronta la vincente tra G3X FC (Brasile) e DesimpaiN (Brasile)

Dato che i quarti di finale si disputano venerdì, le squadre effettivamente qualificate alle semifinali non sono ancora note al momento di questa pubblicazione. Non appena i risultati saranno definiti, gli accoppiamenti esatti verranno aggiornati sull'app di DAZN e su quella della Kings League.

Semifinali: data e sede

Partita Squadre Data Sede Semifinale 1 Vincente QF Furia FC / Los Troncos FC vs vincente QF Alpak FC / Underdogs FC Sabato 1 agosto 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia Semifinale 2 Vincente QF Ultimate Móstoles / Atlético Parceros FC vs vincente QF G3X FC / DesimpaiN Sabato 1 agosto 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia

Gli orari esatti di entrambe le semifinali verranno confermati anch'essi giornata per giornata. Le vincenti delle due partite accederanno alla finale, in programma lo stesso giorno.

Dove vedere le semifinali: TV e streaming

DAZN è il partner ufficiale di trasmissione a livello mondiale della Kings World Cup Clubs 2026 e trasmette tutte le 27 partite del torneo.

Regione Come guardare Spagna DAZN Italia DAZN Germania DAZN Giappone DAZN

Il torneo viene inoltre trasmesso gratis su DAZN in gran parte d'Europa, Canada, Asia, Africa subsahariana e Oceania, oltre che tramite le piattaforme regionali DAZN in Messico, America Latina e Stati Uniti.

Oltre alla diretta, entrambe le semifinali vengono trasmesse in simultanea anche sui canali social ufficiali della Kings League, oltre alle dirette individuali di diversi presidenti di club.

Quando si gioca la finale della Kings World Cup Clubs 2026?

La finalissima si gioca sempre sabato 1 agosto, alle ore 21:00 CEST, subito dopo le due semifinali, nella stessa Fonzies Arena di Cologno Monzese. I campioni in carica di Los Troncos FC sono ancora in corsa ai quarti di finale e potrebbero diventare il primo club a difendere con successo il titolo della Kings World Cup Clubs, qualora arrivassero imbattuti fino a quel punto.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Kings League

Cos'è la Kings League

La Kings League è una competizione di calcio a 7 lanciata nel 2022 dall'ex difensore di Barcellona e nazionale spagnola Gerard Piqué. Unisce un livello calcistico professionistico alla cultura degli streamer: partite più brevi e veloci, regole non convenzionali e club guidati da "presidenti" che, nella maggior parte dei casi, sono streamer, content creator o ex calciatori, e non proprietari nel senso tradizionale.

Come funziona il format

Le partite si giocano in due tempi da 20 minuti.

Ogni incontro inizia con una fase di "avvio": le squadre partono con portiere e un giocatore di movimento a testa, aggiungendo un giocatore ogni minuto fino ad arrivare al 7 contro 7 al quinto minuto.

Prima del fischio d'inizio, ogni allenatore riceve una Carta Segreta casuale — Doppio Gol, Sospensione, Rigore, Shoot-out, Giocatore Stella o Jolly — da attivare nei momenti chiave della partita.

I presidenti dei club possono inoltre richiedere un Rigore del Presidente in determinate fasi dell'incontro.

All'inizio del secondo tempo viene lanciato un grande dado: alcuni risultati riducono momentaneamente la partita a un 1 contro 1.

Se il punteggio è in parità al termine del tempo regolamentare, si va a un tabellone di shootout, con i giocatori che escono uno alla volta fino a un decisivo 1 contro 1.

Chi sono i presidenti

Parte del fascino della Kings League sta nel suo cast di presidenti e leggende: Ronaldinho (Porcinos FC), Francesco Totti (Stallions), Andrea Pirlo (Jijantes FC), Eden Hazard, Andriy Shevchenko (Ultimate Móstoles), Falcão (Furia FC) e il mito dell'Espanyol Joaquín Sánchez (Los Troncos FC) hanno tutti un ruolo nell'ecosistema, insieme a streamer come Ibai Llanos, DjMaRiiO e Perxitaa.

Le leghe nazionali della Kings League e i tornei mondiali

La Kings League gestisce campionati nazionali autonomi in Spagna, Italia, Germania, Brasile, America, area MENA e Francia, ciascuno suddiviso in "split" stagionali con playoff e campioni propri. Due volte l'anno, il format diventa internazionale: la Kings World Cup Nations, disputata dalle nazionali (vinta dai padroni di casa del Brasile a gennaio 2026), e la Kings World Cup Clubs, la competizione per club che sta vivendo il suo atto conclusivo proprio a Milano. DAZN trasmette entrambi i tornei, oltre alle stagioni nazionali della Kings League in Spagna, Italia e Germania.