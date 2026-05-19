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Claudio D'Amato

Dove vedere Hull City-Southampton, finale di Championship, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Championship
Hull City vs Southampton
Hull City
Southampton

Hull City e Southampton si giocano la promozione in Premier League: le info sul match, incluse formazioni, canale tv e copertura streaming.

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Una poltrona per due.

Hull City e Southampton si contendono l'ultimo slot promozione, che consentirà alla vincente della finale di tornare a giocare in Premier League.

La squadra di Jakirovic oppure quella di Eckert, trionfando nell'atto conclusivo dei Playoff di Championship, andranno a far compagnia a Coventry ed Ipswich Town, rispettivamente prima e seconda del campionato.

In caso di parità al 90', per decretare la terza promossa in Premier, Hull City-Southampton proseguirà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Tutto sulla finale, incluse le info relative a formazioni, canale tv e diretta streaming.

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Come guardare Hull City-Southampton in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Hull City-Southampton, in Italia, non sarà trasmessa in tv da alcuna emittente. La finale di Championship, però, si potrà vedere in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Hull City-Southampton: ora di inizio

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Championship - Playoff
Wembley

La finale Hull City-Southampton si gioca sabato 23 maggio 2026, alle 17:30 italiane, al Wembley Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hull City - Southampton

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Jakirovic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • T. Eckert

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Hull City-Southampton

HULL CITY (3-4-2-1): Pandur; Ajayi, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Joseph, Millar; McBurnie. All. Jakirovic.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Charles, Jander; Matsuki, Azaz, Scienza; Stewart. All. Eckert.

Forma

HUL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

SOU
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

HUL

Ultime 5 partite

SOU

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

8

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
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