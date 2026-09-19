Dove vedere Hellas Verona-LR Vicenza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie B - Game Week 5 20 set 2026 - 09:00 Stadio M. A. Bentegodi

Hellas Verona-LR Vicenza sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi tutte le opzioni per seguire il match in TV e in streaming.

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Hellas Verona-LR Vicenza: domenica 20 settembre ore 15

Allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona va in scena il derby veneto tra Hellas Verona e LR Vicenza, due squadre alla ricerca di punti importanti in questo avvio di Serie B.

Il Verona di Marco Baroni arriva a questo appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime settimane. La pesante sconfitta interna contro il Benevento ha interrotto una striscia positiva, ma la vittoria per 5-0 contro l'Arezzo aveva mostrato la capacità offensiva della squadra gialloblù.

Dall'altra parte, il Vicenza guidato da Fabio Gallo non riesce a sbloccarsi del tutto. I biancorossi hanno raccolto due pareggi consecutivi in campionato e cercano continuità dopo aver dimostrato di saper vincere, come testimoniato dal successo per 3-2 contro il Catanzaro.

La posta in palio è concreta: con le due squadre appaiate nella parte centrale della classifica, i tre punti potrebbero dare uno slancio significativo a chiunque riesca a imporsi nel confronto diretto.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Stato di forma





L'Hellas Verona si presenta all'appuntamento con un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa. Il momento più brillante è stata la cinquina rifilata all'Arezzo, mentre il ko per 3-1 subito in casa contro il Benevento ha frenato l'entusiasmo. In totale la squadra di Baroni ha segnato nove reti e ne ha incassate cinque in questo periodo, confermando una certa propensione offensiva ma anche qualche fragilità difensiva.

Il Vicenza arriva a Verona con due pareggi di fila in Serie B, l'ultimo dei quali contro la Juve Stabia per 1-1. Prima ancora, i biancorossi avevano fermato la Virtus Entella sul 2-2. La sconfitta per 3-0 contro l'Avellino rimane la nota più negativa del recente percorso, ma la vittoria esterna per 3-2 contro il Catanzaro aveva mostrato carattere.

Precedenti

I precedenti tra le due squadre sono limitati a due sfide risalenti alla stagione 2010-11 in Serie C, entrambe concluse con il punteggio di 1-1. L'incontro più recente si disputò il 27 marzo 2011 con il Vicenza in veste di squadra di casa. Il bilancio complessivo tra le due formazioni è quindi in perfetta parità, senza vittorie per nessuna delle due parti.

Classifica













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