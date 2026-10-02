Dove vedere Gubbio-Perugia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 8 3 ott 2026 - 08:30

Gubbio-Perugia sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Gubbio-Perugia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Gubbio-Perugia: sabato 3 ottobre ore 14:30

Gubbio e Perugia si ritrovano di fronte in un derby umbro di Serie C che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre nel Girone B.

I rossoblù di casa arrivano a questo appuntamento in un momento complicato: due sconfitte consecutive hanno frenato una partenza che sembrava poter prendere slancio dopo i risultati positivi delle settimane precedenti.

Il Perugia, dal canto suo, ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, alternando prestazioni convincenti a passi falsi che ne hanno limitato la progressione in classifica. La vittoria più recente, però, ha ridato fiducia all'ambiente.

Lo scontro diretto tra le due formazioni umbre è sempre carico di significato, e la posta in palio questa volta è concreta: tre punti che potrebbero spostare gli equilibri nella parte centrale della classifica.

Il Gubbio cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire il trend negativo, mentre il Perugia vorrà confermare i segnali positivi dell'ultimo turno e consolidare la propria posizione.

Stato di forma

Il Gubbio arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie C. La squadra ha perso le due gare più recenti, cedendo contro il Ravenna per 2-0 e contro l'Ostia Mare per 0-2, dopo aver trovato continuità nelle settimane precedenti con il successo esterno sul Campobasso e il 3-1 rifilato al Latina.

Il Perugia presenta un percorso recente simile per numeri ma con una distribuzione diversa: due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. Gli umbri hanno chiuso l'ultimo turno con un 1-0 contro la Reggiana, ma nelle tre gare precedenti avevano incassato otto gol senza mai trovare la rete, inclusi i pesanti 0-3 contro Spezia e Ravenna. Il successo sul Pineto per 2-1 a inizio settembre rimane l'altro risultato positivo del periodo.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato a gennaio 2026 in Serie C, il Gubbio si impose per 1-0 in casa del Perugia. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio sorride leggermente al Gubbio con due vittorie contro una del Perugia, completate da due pareggi; i gol complessivi prodotti dalla serie ammontano a sette, con le sfide che hanno spesso mantenuto un punteggio contenuto.

Classifica





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV