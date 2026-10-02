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Serie C
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Gubbio-Perugia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Gubbio e Perugia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 8

Gubbio-Perugia sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Gubbio-Perugia: sabato 3 ottobre ore 14:30

Gubbio e Perugia si ritrovano di fronte in un derby umbro di Serie C che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre nel Girone B.

I rossoblù di casa arrivano a questo appuntamento in un momento complicato: due sconfitte consecutive hanno frenato una partenza che sembrava poter prendere slancio dopo i risultati positivi delle settimane precedenti.

Il Perugia, dal canto suo, ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, alternando prestazioni convincenti a passi falsi che ne hanno limitato la progressione in classifica. La vittoria più recente, però, ha ridato fiducia all'ambiente.

Lo scontro diretto tra le due formazioni umbre è sempre carico di significato, e la posta in palio questa volta è concreta: tre punti che potrebbero spostare gli equilibri nella parte centrale della classifica.

Il Gubbio cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire il trend negativo, mentre il Perugia vorrà confermare i segnali positivi dell'ultimo turno e consolidare la propria posizione.

Stato di forma

GUB

GUB - Forma

CAM
V2-4
LAT
V3-1
PES
D1-1
OTM
S0-2
RAV
S2-0
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PER

PER - Forma

PIN
V2-1
RAV
S3-0
SPE
S0-3
GRO
S2-0
ACR
V1-0
Gol segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Gubbio arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie C. La squadra ha perso le due gare più recenti, cedendo contro il Ravenna per 2-0 e contro l'Ostia Mare per 0-2, dopo aver trovato continuità nelle settimane precedenti con il successo esterno sul Campobasso e il 3-1 rifilato al Latina.

Il Perugia presenta un percorso recente simile per numeri ma con una distribuzione diversa: due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. Gli umbri hanno chiuso l'ultimo turno con un 1-0 contro la Reggiana, ma nelle tre gare precedenti avevano incassato otto gol senza mai trovare la rete, inclusi i pesanti 0-3 contro Spezia e Ravenna. Il successo sul Pineto per 2-1 a inizio settembre rimane l'altro risultato positivo del periodo.

Precedenti

Testa a testa

GubbioPareggioPerugia
2
2
1
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
0
Gubbio badge
Gubbio
GUB
1
FIN
Serie C
Gubbio badge
Gubbio
GUB
1
Perugia badge
Perugia
PER
1
FIN
Serie C
Gubbio badge
Gubbio
GUB
1
Perugia badge
Perugia
PER
0
FIN
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
1
Gubbio badge
Gubbio
GUB
1
FIN
Serie C
Gubbio badge
Gubbio
GUB
0
Perugia badge
Perugia
PER
1
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato a gennaio 2026 in Serie C, il Gubbio si impose per 1-0 in casa del Perugia. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio sorride leggermente al Gubbio con due vittorie contro una del Perugia, completate da due pareggi; i gol complessivi prodotti dalla serie ammontano a sette, con le sfide che hanno spesso mantenuto un punteggio contenuto.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
7610144+1019
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
7520122+1017
V
V
V
V
D
3
GrossetoGrossetoGRO
7430134+915
V
V
D
D
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
7421126+614
S
V
V
D
V
5
LivornoLivornoLIV
7421108+214
V
D
V
S
V
6
CampobassoCampobassoCAM
73221110+111
V
D
D
V
S
7
TorresTorresTOR
732288011
D
D
V
V
S
8
ForliForliFOR
72411311+210
D
D
D
V
S
9
PerugiaPerugiaPER
7313611-510
V
S
S
S
V
10
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
723297+29
S
D
D
D
V
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
12
PescaraPescaraPES
7223911-28
S
V
D
S
D
13
Ostia MareOstia MareOTM
721489-17
D
V
S
S
V
14
GubbioGubbioGUB
7214913-47
S
S
D
V
V
15
PinetoPinetoPIN
7142610-47
S
D
D
V
S
16
LatinaLatinaLAT
612358-35
S
D
S
V
S
17
VadoVadoVAD
712458-35
D
S
S
S
S
18
Vis PesaroVis PesaroVIS
7115816-84
V
S
S
S
S
19
PianesePianesePNS
703449-53
S
D
S
D
S
20
SambenedetteseSambenedetteseSAM
7025813-52
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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