Serie C - Game Week 10 19 ott 2026 - 14:30

La partita tra Giana Erminio e Union Brescia è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Giana Erminio-Union Brescia con una VPN

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Giana Erminio-Union Brescia: data e orario

Giana Erminio e Union Brescia si affrontano in una partita del girone A di Serie C. Le due squadre lombarde tornano a sfidarsi in un derby che, alla luce delle rispettive posizioni in classifica, assume un peso molto diverso per ciascuna delle due formazioni.

La Giana Erminio arriva a questo appuntamento in un momento di profonda difficoltà. I biancazzurri non riescono a trovare la vittoria da tempo, e il loro rendimento recente racconta di una squadra che fatica a dare continuità alle proprie prestazioni.

Ben diversa la situazione dell'Union Brescia, che si presenta a questa sfida con il morale alto. I bresciani hanno dimostrato solidità e concretezza nelle ultime settimane, confermandosi tra le realtà più solide del girone.

Il confronto diretto tra le due squadre sorride storicamente all'Union Brescia, che nei precedenti più recenti ha saputo imporsi con risultati netti. La Giana cercherà di invertire una tendenza che la vede sfavorita tra le mura amiche.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vedere il match in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Giana Erminio, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su indisponibili, squalificati o sulla probabile formazione. Stesso discorso per l'Union Brescia, per cui non risultano comunicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche né indicazioni sulla formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Giana Erminio non vince nelle ultime cinque partite di Serie C, raccogliendo cinque pareggi consecutivi. L'ultimo match ha visto i biancazzurri fermarsi sul 2-2 contro il Renate, risultato che si aggiunge ai precedenti pareggi per 0-0 contro il Treviso e per 1-1 contro il Pro Vercelli. Nelle cinque gare considerate, la Giana ha segnato sei gol e ne ha subiti sei, mostrando un attacco attivo ma una difesa che non riesce a mantenere la porta inviolata.

L'Union Brescia presenta un ruolino più vario, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I bresciani hanno battuto il Pro Vercelli per 2-0 nella gara più recente e in precedenza avevano ottenuto un netto 4-0 in trasferta contro l'Alcione Milano. Nelle cinque partite hanno realizzato nove gol e ne hanno incassati cinque, dati che testimoniano una buona vena realizzativa.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 2 febbraio 2026 in Serie C, l'Union Brescia si impose per 2-0 in casa della Giana Erminio. Considerando gli ultimi cinque incroci, l'Union Brescia ha vinto tre volte, mentre la Giana Erminio si è imposta in due occasioni, con i bresciani che non hanno mai perso negli ultimi tre confronti diretti.

Classifica





In classifica nel girone A di Serie C, le due squadre occupano posizioni agli antipodi: la Giana Erminio si trova in zona retrocessione, mentre l'Union Brescia è nelle prime posizioni del raggruppamento. Questo rende la sfida particolarmente delicata per i padroni di casa, che cercano punti salvezza contro una delle squadre più in forma del girone.





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