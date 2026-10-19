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Serie C
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Dove vedere Giana Erminio-Union Brescia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Giana Erminio vs Union Brescia
Giana Erminio
Union Brescia
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Giana Erminio e Union Brescia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

La partita tra Giana Erminio e Union Brescia è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Come vedere Giana Erminio-Union Brescia con una VPN

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Giana Erminio-Union Brescia: data e orario

Giana Erminio e Union Brescia si affrontano in una partita del girone A di Serie C. Le due squadre lombarde tornano a sfidarsi in un derby che, alla luce delle rispettive posizioni in classifica, assume un peso molto diverso per ciascuna delle due formazioni.

La Giana Erminio arriva a questo appuntamento in un momento di profonda difficoltà. I biancazzurri non riescono a trovare la vittoria da tempo, e il loro rendimento recente racconta di una squadra che fatica a dare continuità alle proprie prestazioni.

Ben diversa la situazione dell'Union Brescia, che si presenta a questa sfida con il morale alto. I bresciani hanno dimostrato solidità e concretezza nelle ultime settimane, confermandosi tra le realtà più solide del girone.

Il confronto diretto tra le due squadre sorride storicamente all'Union Brescia, che nei precedenti più recenti ha saputo imporsi con risultati netti. La Giana cercherà di invertire una tendenza che la vede sfavorita tra le mura amiche.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vedere il match in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Giana Erminio, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su indisponibili, squalificati o sulla probabile formazione. Stesso discorso per l'Union Brescia, per cui non risultano comunicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche né indicazioni sulla formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

GIA

GIA - Forma

TRE
D2-2
FRC
D1-1
PRO
D1-1
TRE
D0-0
REN
D2-2
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BRE

BRE - Forma

TRE
D2-2
ALC
V0-4
DBE
D1-1
LEC
D2-2
PRO
V2-0
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Giana Erminio non vince nelle ultime cinque partite di Serie C, raccogliendo cinque pareggi consecutivi. L'ultimo match ha visto i biancazzurri fermarsi sul 2-2 contro il Renate, risultato che si aggiunge ai precedenti pareggi per 0-0 contro il Treviso e per 1-1 contro il Pro Vercelli. Nelle cinque gare considerate, la Giana ha segnato sei gol e ne ha subiti sei, mostrando un attacco attivo ma una difesa che non riesce a mantenere la porta inviolata.

L'Union Brescia presenta un ruolino più vario, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I bresciani hanno battuto il Pro Vercelli per 2-0 nella gara più recente e in precedenza avevano ottenuto un netto 4-0 in trasferta contro l'Alcione Milano. Nelle cinque partite hanno realizzato nove gol e ne hanno incassati cinque, dati che testimoniano una buona vena realizzativa.

Precedenti

Testa a testa

Giana ErminioPareggioUnion Brescia
2
0
3
Serie C
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
2
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
2
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
FIN
Serie C
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
3
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
1
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
2
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
FIN
Serie C
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
2
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
1
FIN
5Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 2 febbraio 2026 in Serie C, l'Union Brescia si impose per 2-0 in casa della Giana Erminio. Considerando gli ultimi cinque incroci, l'Union Brescia ha vinto tre volte, mentre la Giana Erminio si è imposta in due occasioni, con i bresciani che non hanno mai perso negli ultimi tre confronti diretti.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
10532179+818
S
V
D
V
S
4
TrentoTrentoTRE
9450125+717
V
D
D
V
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
6
TrevisoTrevisoTRE
10442107+316
V
S
D
V
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
103611715+215
V
D
D
D
S
8
PergolettesePergolettesePGT
1035288014
V
V
D
D
D
9
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
10
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
103431615+113
D
S
V
D
V
11
DesenzanoDesenzanoDES
10343911-213
S
V
V
D
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
103341114-312
S
D
V
S
V
13
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
14
NovaraNovaraNOV
102441014-410
D
S
V
S
D
15
AC CarpiAC CarpiCAP
102351420-69
V
S
S
S
D
16
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
9144815-77
D
S
D
S
S
18
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
10136915-66
S
S
S
V
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
9054812-45
D
D
D
D
D
20
RenateRenateREN
9045814-64
D
D
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel girone A di Serie C, le due squadre occupano posizioni agli antipodi: la Giana Erminio si trova in zona retrocessione, mentre l'Union Brescia è nelle prime posizioni del raggruppamento. Questo rende la sfida particolarmente delicata per i padroni di casa, che cercano punti salvezza contro una delle squadre più in forma del girone.


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