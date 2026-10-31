Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 12:30

Giana Erminio-Alcione Milano è trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Giana Erminio-Alcione Milano con una VPN

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Giana Erminio-Alcione Milano: data e orario

Giana Erminio e Alcione Milano si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre separate da più di una semplice differenza di classifica.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un momento di crescita. Nelle ultime due uscite hanno raccolto sei punti, battendo prima l'Union Brescia per 2-1 e poi il Desenzano per 2-1 in trasferta. Prima di questa striscia positiva, la Giana aveva collezionato tre pareggi consecutivi senza riuscire a sbloccarsi.

L'Alcione Milano, invece, arriva da un momento più complicato. I meneghini hanno perso l'ultima gara di campionato contro il Carpi per 2-1, un passo falso che ha interrotto una serie di risultati utili. In precedenza avevano battuto il Desenzano per 4-1, un successo che aveva ridato slancio all'ambiente.

In classifica la Giana occupa una posizione che richiede punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre l'Alcione si trova in una fascia più tranquilla della graduatoria e punta a mantenere il proprio margine di sicurezza.

Una partita con motivazioni diverse per le due squadre, ma con la stessa posta in palio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Giana Erminio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno forniti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

La situazione è analoga per l'Alcione Milano: nessuna notizia confermata su indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori dettagli arriveranno a ridosso della partita.

Stato di forma

La Giana Erminio presenta un bilancio di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il successo per 2-1 in casa del Desenzano, preceduto dalla vittoria per 2-1 contro l'Union Brescia. Prima di questa striscia positiva, i biancazzurri avevano pareggiato tre volte di fila, contro Renate per 2-2, contro il Treviso per 0-0 e contro il Pro Vercelli per 1-1. Nelle cinque gare considerate, la Giana ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

L'Alcione Milano ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I meneghini vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Carpi, che ha interrotto una serie di risultati utili. In precedenza avevano battuto il Desenzano per 4-1 e pareggiato contro Lecco per 1-1 e contro il Trento per 2-2. Nelle cinque partite considerate, l'Alcione ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando Alcione Milano e Giana Erminio si divisero la posta con un pareggio per 1-1. Nei quattro incontri disponibili, il bilancio è di una vittoria per l'Alcione, nessuna per la Giana e tre pareggi. L'unico successo netto nei precedenti è quello dell'Alcione, che si impose per 2-0 nel dicembre 2024.

Classifica

Nel Girone A di Serie C 2026/27, la Giana Erminio occupa la quindicesima posizione e lotta per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre l'Alcione Milano si trova all'ottavo posto e punta a consolidarsi nella parte medio-alta della graduatoria.

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