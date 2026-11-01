Come guardare Getafe-Siviglia con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 08:00 Coliseum

Il Getafe ospita il Siviglia al Coliseum in una partita di Liga che, in questa fase della stagione, ha un peso importante per entrambe le squadre. I padroni di casa si trovano nelle zone basse della classifica, in piena zona retrocessione, mentre il Siviglia arriva da sesto con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella metà alta della classifica.

Il Getafe ha faticato a trovare continuità in questa stagione e affronta la partita sotto pressione. La squadra di Pepe Bordalas ha ottenuto appena due vittorie nelle prime nove gare di campionato e il clima intorno al club è teso dopo un contrasto pubblico tra l’allenatore e il presidente Angel Torres.

I risultati recenti raccontano un periodo difficile. Lo 0-4 subito contro l’Athletic Bilbao nell’ultima partita di Liga è stato una pesante sconfitta, a cui si è aggiunto il 2-5 contro il Lugano in Conference League. La vittoria in Copa del Rey contro l’UB Lebrijana ha dato un po’ di sollievo, ma migliorare il rendimento in campionato resta la priorità.

Il Siviglia arriva a questa sfida in condizioni migliori, pur dovendo fare i conti con i propri problemi. La squadra di Luis Garcia ha battuto l’Osasuna 2-0 nell’ultima partita di Liga e ha poi vinto contro lo Sporting Hortaleza in Copa del Rey: due successi consecutivi nelle diverse competizioni prima della trasferta sul campo del Getafe.

Gli ospiti hanno però subito una sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid all’inizio di ottobre, che ha messo in luce fragilità difensive su cui Garcia vorrà intervenire. Anche il precedente pareggio per 3-3 con il Levante ha mostrato che il Siviglia può andare in difficoltà quando non è al meglio.

Per il Getafe, conquistare i tre punti sarebbe una spinta importante nel tentativo di allontanarsi dal fondo della classifica. Anche il Siviglia sarà motivato a prolungare la propria serie positiva e a tenere il passo delle squadre che lo precedono.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come guardare Getafe-Siviglia, compresi l’orario d’inizio, il canale TV e le opzioni per la diretta streaming.

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