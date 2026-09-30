Dove vedere Germania-Serbia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Allianz Arena

Germania vs Serbia è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Utilizza i link qui sotto per accedere alla copertura live del match.

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Germania-Serbia: giovedì 1 ottobre ore 20:45

L'Allianz Arena di Monaco ospita Germania-Serbia, sfida valida per il Gruppo 2 della UEFA Nations League A che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di entrambe le nazionali. I tedeschi cercano riscatto dopo un avvio di campagna deludente, mentre i serbi arrivano a Monaco con la necessità assoluta di invertire la rotta.

Jurgen Klopp si trova di fronte a una situazione già delicata sulla panchina tedesca. La sconfitta per 1-0 contro la Grecia ha prolungato un periodo senza vittorie che pesa sull'ambiente, e il tecnico è atteso da risposte concrete sul campo. Joshua Kimmich ha pubblicamente chiesto un'evoluzione tattica immediata, segnale di una squadra ancora in cerca di identità sotto la nuova guida.

La scelta di abbandonare il maxi-gruppo da 44 convocati in favore di una rosa più tradizionale per novembre è già stata confermata dal direttore sportivo Rudi Voller, a riprova che qualcosa non ha funzionato come previsto nella fase di rodaggio. Contro la Serbia, la Germania non può permettersi un altro passo falso.

I serbi di Veljko Paunovic vivono un momento altrettanto complicato. Dopo aver ceduto 2-1 sia alla Grecia che all'Olanda nelle prime due giornate di Nations League, la squadra è ultima nel girone e ha bisogno di punti con urgenza.

Si tratta di una sfida tra due squadre in cerca di risposte, con la classifica del girone che parla chiaro: entrambe non possono più sbagliare. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Per la Germania, Klopp dovrebbe affidarsi a Jonas Urbig tra i pali, con una difesa composta da Ridle Baku, Waldemar Anton, Malick Thiaw e David Raum. A centrocampo spazio a Vitaly Janelt e Aleksandar Pavlovic, con Florian Wirtz nel ruolo di trequartista. Il tridente offensivo dovrebbe vedere Karim Adeyemi, Said El Mala e Jonathan Burkardt. Non si registrano indisponibili o squalificati comunicati ufficialmente, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare a ridosso del match.

In casa Serbia, la difesa è il tallone d'Achille: oltre a Vanja Milinkovic-Savic in porta, cercherà Paunovic di limitare la Germania il più possibile con una linea difensiva a cinque con Strahinja Pavlovic come leader e gli ex Serie A Sergej Milinkovic-Savic e Sasa Lukic a formare la cerniera di centrocampo. Anche per i serbi nessuna indisponibilità ufficialmente comunicata al momento.

Stato di forma

La Germania arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il momento più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Grecia in Nations League. Prima di questo, era arrivato il pareggio per 1-1 contro l'Olanda, sempre in Nations League. Risalendo al Mondiale, la Germania aveva pareggiato 1-1 con il Paraguay, venendo eliminata dal torneo. L'unica vittoria nel periodo è il 2-1 contro la Costa d'Avorio alla fase a gironi del Mondiale.

La Serbia ha totalizzato una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-1 contro l'Olanda in Nations League, preceduta dal 2-1 subito dalla Grecia. L'unica nota positiva del periodo è il 2-1 in amichevole contro l'Arabia Saudita a marzo. Complessivamente, nelle ultime cinque gare la Serbia ha segnato cinque gol ma ne ha subiti 13.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Germania e Serbia risale al marzo 2019, quando la sfida in amichevole alla Volkswagen Arena di Wolfsburg terminò 1-1: Luka Jovic aveva portato avanti i serbi, prima che Leon Goretzka pareggiasse nella ripresa. Guardando agli altri incontri disponibili, la Germania ha vinto 2-1 in amichevole nel 2008 e 1-0 nel 2003, mentre la Serbia si è imposta 1-0 ai Mondiali del 2010. Il bilancio complessivo dei quattro confronti è di due vittorie tedesche, una serba e un pareggio.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Olanda OLA 2 1 1 0 3 2 +1 4 V D 3 Germania GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 S D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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