Dove vedere Gent-Roma in tv e streaming

Il Gent ospita la Roma nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Gent di Jess Thorup sfida in casa la di Paulo Fonseca nel ritorno dei sedicesimi di finale di . La gara di andata si è conclusa con un successo per 1-0 della Roma all'Olimpico grazie ad una rete dell'ex blaugrana Carles Pérez.

Ai belgi serviranno dunque almeno 2 goal per portare a casa la qualificazione agli ottavi. Il Gent tuttavia ha perso tutti e 3 i precedenti confronti europei con la Roma, incluso quell'1-7 delle qualificazioni Europa League 2009/10 che rappresenta la sconfitta europea con il peggior passivo della formazione belga.

Escludendo le gare di qualificazione, si evince che il Gent ha passato il turno soltanto in una delle precedenti 10 gare europee ad eliminazione diretta dopo aver perso la partita di andata: contro il Losanna nella Coppa UEFA 1991/92.

Altre squadre

Per quanto concerne la Lupa, quest'ultima è stata eliminata in 2 degli ultimi 4 confronti europei ad eliminazione diretta dopo aver vinto la gara di andata, incluso il più recente contro il nella scorsa edizione della .

L'attaccante Laurent Depoitre è il miglior marcatore del Gent nel torneo con 4 goal, mentre il bosniaco Edin Dzeko è il bomber dei giallorossi con 3 reti all'attivo.

QUANDO SI GIOCA GENT-ROMA

Gent-Roma si giocherà la sera di giovedì 27 febbraio 2020 nella cornice della Ghelamco Arena di Gand. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dallo spagnolo José Maria Sánchez Martínez, è in programma per le ore 18.55. Sarà il 3° confronto ufficiale fra le due squadre nelle competizioni europee.

DOVE VEDERE GENT-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida Gent-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Goal che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI GENT-ROMA

Thorup potrebbe affidarsi al 4-3-1-2. Davanti tandem offensivo composto da Jonathan David e Depoitre. Alle loro spalle spazio a Bezus sulla trequarti. La linea a tre di centrocampo dovrebbe vedere Owusu come playmaker, con capitan Odjidja-Ofoe e Marreh ad agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Kaminski, Plastun e Ngadeu saranno i due centrali, con Castro Montes e Mohammadi come esterni bassi.

Fonseca punterà sul consueto 4-2-3-1. Fra i pali agirà Pau López, davanti a lui a destra dovrebbe trovar spazio Santon, con Kolarov preferito a sinistra a Spinazzola e coppia centrale composta da Mancini e Smalling. In mediana Cristante affiancherà Veretout. Davanti Dzeko sarà il centravanti, alle sue spalle Carles Pérez, Mkhitaryan e Kluivert si candidano come trequartisti e sono in vantaggio su Under e Perotti. K.o. invece Lorenzo Pellegrini, vittima di un infortunio muscolare.

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Niangbo; Jonathan David, Bezus.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.