Dove vedere Genoa-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Genoa-Venezia: domenica 25 ottobre ore 15

Il Genoa ospita il Venezia allo Stadio Luigi Ferraris cercando riscatto dopo un avvio di stagione complicato, mentre i lagunari arrivano a Genova con Davide Nicola come nuovo allenatore.

Il Venezia di Davide Nicola ha vissuto una settimana memorabile. Il tecnico all'esordio con la sua nuova squadra hanno battuto il Napoli per 1-0, con un Filip Stankovic semplicemente monumentale tra i pali e un Juan Jesus dominante in difesa. Una vittoria che ha dato carattere e identità a una squadra che sembrava in difficoltà.

Dall'altra parte, Daniele De Rossi sulla panchina del Grifone è chiamato a dare continuità a una squadra che ha già mostrato lampi di qualità ma stenta a trovare solidità. La sconfitta per 2-0 contro la Roma nell'ultimo turno di campionato ha frenato l'entusiasmo generato dal successo sulla Fiorentina.

Per il Genoa è il momento di rispondere. De Rossi ha bisogno di una prestazione convincente davanti al proprio pubblico per rilanciare le ambizioni stagionali e allontanare lo spettro di una posizione di classifica preoccupante.

Nicola, invece, ha già dimostrato di saper organizzare il Venezia con ordine e determinazione. La sua squadra difende con compattezza e colpisce in contropiede, come ha fatto contro gli azzurri con il gol di Akor Adams che ha deciso la partita.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Venezia in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe scendere in campo con Justin Bijlow in porta, una difesa composta da Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e un centrocampo con Ellertsson, Frendrup, Traorè e Puczka con Messias e El Shaarawy a supporto di Messias e Osmajic. Tra gli indisponibili figurano Sow, Venturino, Havel e in dubbio c'è Ehizibue.

Il Venezia di Davide Nicola si affida al probabile undici composto da Stankovic tra i pali, con Schingtienne, Halhal, Juan Jesus con Hainaut, Basic, Sohm, Perez e Haps a centrocampo; Yeboah e Adams in attacco. Per i lagunari, sono out Franjic, Busio, Adorante, Sverko, Bella-Kotchap e Correia.

Stato di forma

Il Genoa arriva dalla sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A, che ha interrotto il momento positivo dopo il successo per 2-1 sulla Fiorentina, mentre il Venezia ha vinto la sfida più recente per 1-0 contro il Napoli in Serie A e arrivava da sei sconfitte nelle prime sei giornate.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando il Genoa si impose per 2-0 in casa in Serie A. Nel settembre 2024, invece, fu il Venezia a vincere per 2-0 in casa propria. Nei cinque precedenti disponibili, il Genoa ha vinto tre volte e il Venezia due.

Classifica





In Serie A, il Genoa è penultimo con Udinese, Fiorentina e Parma mentre il Venezia è ultimo da solo: due squadre che si trovano nella parte bassa della graduatoria e che hanno assoluto bisogno di punti per rilanciarsi dalla zona retrocessione.





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