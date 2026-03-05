Dove vedere Genoa-Roma domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Serie A torna in campo col 28° turno: incrocio suggestivo tra Genoa e Roma, data la presenza sulla panchina rossoblù di Daniele De Rossi.

Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso 29 dicembre nello scenario dell'Olimpico: vittoria giallorossa per 3-1, con reti di Soulé, Koné, Ferguson ed Ekhator.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere su Genoa-Roma: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

Come guardare Genoa-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Genoa e Roma sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Il match sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per tutti gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza costi aggiuntivi; l'altra opzione è rappresentata dal 'Pass Sport' di NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Genoa-Roma, ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Roma si gioca domenica 8 marzo 2026 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Roma Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini

Probabili formazioni Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Forma

Genoa reduce dal k.o. di San Siro contro l'Inter: a segno Dimarco e Calhanoglu (su rigore) nel sabato sera del 'Meazza'.

Grande rimpianto per la Roma, raggiunta allo scadere sul 3-3 dalla Juventus: in vantaggio di due reti, i capitolini si sono fatti rimontare da Boga e Gatti quando i tre punti sembravano cosa fatta.

