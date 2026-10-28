Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

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Genoa-Juventus: mercoledì 28 ottobre ore 20.45

Il Genoa ospita la Juventus al Luigi Ferraris nella nona giornata di Serie A. I bianconeri arrivano a Genova dopo il successo per 2-0 sul campo del Lecce, con i gol di Weston McKennie e Douglas Luiz.

Per Luciano Spalletti è la conferma che il cambio tattico delle ultime settimane, con il passaggio a una difesa a tre e un assetto più compatto, sta producendo risultati concreti. Il tecnico toscano ha accolto i suggerimenti dello spogliatoio dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio, e la risposta della squadra è arrivata con la vittoria di Lecce.

Il Genoa di Daniele De Rossi non è avversario da sottovalutare. I rossoblù hanno vinto due delle ultime tre gare di campionato e sono rimasti imbattuti tra le mura amiche nelle ultime quattro partite ufficiali, compreso il successo per 1-0 sul Venezia firmato da Mikael Ellertsson.

In classifica la Juventus occupa il sesto posto con il Frosinone e punta a ridurre il distacco dalla zona europea, mentre il Genoa si trova in quindicesima posizione con il Monza e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Per entrambe, i tre punti di questa sera hanno un peso specifico diverso ma ugualmente urgente.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il Genoa deve rinunciare a Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe ed Elias Havel per infortunio. De Rossi dovrebbe affidarsi al seguente undici: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traore, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic.

La Juventus arriva a Genova con una lunga lista di indisponibili: out Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceicao, Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara e Augusto Owusu. Spalletti dovrebbe confermare gran parte della formazione vista a Lecce: Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Genoa ha vinto due delle ultime tre gare di campionato e i rossoblù sono rimasti imbattuti tra le mura amiche nelle ultime quattro partite ufficiali, compreso il successo per 1-0 sul Venezia firmato da Mikael Ellertsson.

La Juventus arriva dal successo più recente per 2-0 a Lecce; prima ancora, il pareggio per 2-2 in Europa League contro il Rennes e la sconfitta per 3-0 in casa contro la Lazio. I bianconeri hanno vinto anche 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando la Juventus si impose per 2-0 in casa in Serie A. Nei cinque confronti più recenti la Juventus ha vinto quattro volte, con un solo pareggio.

Classifica





In Serie A la Juventus occupa il sesto posto con il Frosinone e punta a rientrare nella zona europea, mentre il Genoa si trova in quindicesima posizione, con la necessità di muovere la classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione.





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