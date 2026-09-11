Dove vedere Genoa-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 12 set 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Frosinone sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Gli abbonati potranno seguire la gara in streaming tramite il sito o l'app su smart TV e dispositivi mobili. Per chi desidera seguire soltanto il Genoa nel corso della stagione, è disponibile anche il piano DAZN MyClubPass dedicato alla singola squadra.

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Genoa-Frosinone: sabato 12 settembre ore 15

Il Genoa ospita il Frosinone allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in una sfida valida per la Serie A 2026/27. Da una parte una squadra ancora a secco di punti, dall'altra una delle rivelazioni più concrete di questo avvio di stagione.

Daniele De Rossi ha bisogno di invertire la rotta. Il Genoa ha perso tutte e tre le partite disputate finora in campionato, concedendo troppo in fase difensiva. La sconfitta per 1-4 contro il Como ha messo in evidenza lacune strutturali che De Rossi dovrà affrontare con urgenza.

Milutin Osmajic ha segnato alla sua prima da titolare in Serie A contro il Como, un segnale positivo in una serata altrimenti amara. Il montenegrino sarà ancora al centro dell'attacco rossoblù e rappresenta uno dei pochi motivi di ottimismo per i padroni di casa.

Il Frosinone arriva a Genova con sei punti in tre giornate di campionato, frutto di due vittorie convincenti. La squadra di Massimiliano Alvini ha battuto la Fiorentina in trasferta e ha superato il Venezia per 3-2 in una gara ricca di gol allo Stirpe.

Antonio Raimondo è il grande protagonista di questo inizio di stagione giallazzurro. L'attaccante ha già segnato quattro reti nelle prime tre giornate, rendendosi decisivo in entrambe le vittorie in campionato e attirando l'attenzione della Nazionale di Roberto Mancini.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe scendere in campo con Justin Bijlow in porta, una difesa a tre composta da Oestigard, Vasquez e Marcandalli, e un centrocampo con Sow, Frendrup, Ellertsson e Ehizibue. Baldanzi agirà alle spalle di Osmajic e Colombo in attacco. Out per infortunio Venturino e Havel, mentre non risultano squalificati.

Massimiliano Alvini conferma il suo undici tipo per il Frosinone: Palmisani tra i pali, Oyono, Cittadini, Calvani e Bracaglia in difesa, Masini, Calò e Schmid a centrocampo, con Kvernadze e Fini a supporto di Raimondo. Non si registrano infortuni o squalifiche tra i ciociari.

Stato di forma

Il Genoa arriva a questa partita con tre sconfitte consecutive in Serie A, quindi ancora ancora a secco di punti in campionato. I rossoblù hanno perso contro Napoli (0-2), Lazio (0-1) e Como (1-4), incassando sette gol e segnandone soltanto due. L'unico risultato positivo recente è la vittoria per 4-1 contro l'Ascoli in Coppa Italia.

Il Frosinone ha invece vinto due delle ultime tre partite di campionato, con la squadra di Alvini che ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in questo periodo, con la vittoria per 3-2 contro il Venezia come risultato più recente. La sconfitta in Serie A è arrivata all'esordio contro la Juventus.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 marzo 2024, quando Genoa e Frosinone si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incontri, il Frosinone ha ottenuto due vittorie contro una del Genoa, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in Serie B, con risultati favorevoli ai ciociari nella stagione 2022/23.

Classifica













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