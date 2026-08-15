Dove vedere Genoa-Ascoli Calcio 1898 FC in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 16 ago 2026 - 12:30

Genoa-Ascoli sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Di seguito il dettaglio su come seguire la partita in diretta.

Come vedere Genoa-Ascoli Calcio 1898 FC con una VPN

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Genoa-Ascoli Calcio 1898 FC: domenica 16 agosto ore 18:30

Il Genoa ospita l'Ascoli nel turno di Coppa Italia 2026/27. I rossoblù liguri scendono in campo davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di avanzare nella competizione nazionale.

Il Genoa arriva a questo appuntamento dopo una preparazione estiva intensa, con risultati altalenanti nelle amichevoli. La sconfitta pesante contro il Bournemouth ha fatto rumore, ma i test precampionato vanno letti con le dovute cautele.

L'Ascoli, invece, si presenta con il morale alto. I marchigiani hanno già disputato e vinto il turno preliminare, battendo il Potenza 3-1 lo scorso 8 agosto. Francesco Tomei guida la squadra in questa nuova avventura in Coppa Italia.

Per il Genoa sarà il primo impegno ufficiale della stagione, una prova del fuoco contro una squadra che ha già rodato i meccanismi con una partita competitiva alle spalle.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Ascoli in diretta TV e in streaming, con orario e canale.

Stato di forma

Il Genoa ha disputato le ultime cinque uscite in amichevole, raccogliendo due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La sconfitta più recente è arrivata contro il Deportivo de La Coruña per 1-0, mentre in precedenza i liguri avevano ceduto 10-1 al Bournemouth. Da registrare la vittoria contro il Leicester City e il pareggio per 2-2 con il Vicenza.

L'Ascoli mostra un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. La vittoria più recente è quella ottenuta contro il Potenza per 3-1 in Coppa Italia l'8 agosto, risultato che ha permesso ai marchigiani di accedere al turno successivo. In precedenza, la squadra aveva perso contro la Lazio e il Frosinone nelle amichevoli estive.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 maggio 2023 in Serie B, quando il Genoa si impose per 2-1 in casa. Prima ancora, il 11 dicembre 2022, la sfida terminò 0-0 con l'Ascoli padrone di casa. Nelle cinque sfide censite, le due squadre si sono affrontate anche due volte in Coppa Italia, con risultati equilibrati.





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