La Lazio esordisce in Europa League sul campo del Galatasaray: tutte le informazioni sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Tornano le coppe europee e la Lazio di Maurizio Sarri si prepara all'esordio stagione in campo internazionale. La formazione biancoceleste inizia il cammino nel Girone E di Europa League all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul contro il Galatasaray di Terim.

L'allenatore biancoceleste torna in Europa League dopo il successo della stagione 2018/2019 sulla panchina del Chelsea. Un cammino perfetto con i 'Blues' fino alla finale vinta a Baku contro l'Arsenal per 4-1 il 29 maggio 2018.

La Lazio ha iniziato bene la nuova stagione con i successi su Empoli e Spezia, prima della sconfitta nel big match di San Siro contro il Milan. Imbattuto il Galatasaray, che nell'annata 2021/2022 ha superato il Giresunsport e l'Hatayspor, prima dei pareggi sui campi di Kasimpasa e Trabzonspor.

La sfida Galatasaray-Lazio è valida per il primo turno del Gruppo E dell'Europa League 2021/2022. A completare il raggruppamento ci sono anche il Marsiglia di Jorge Sampaoli e la Lokomotiv Mosca.

QUANDO SI GIOCA GALATASARAY-LAZIO

Galatasaray-Lazio, match valevole per la prima giornata del girone E dell'Europa League 2021/2022, si giocherà giovedì 16 settembre allo Stadio 'Ali Sami Yen Spor Kompleksi' di Istanbul. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle ore 18.45.

DOVE VEDERE GALATASARAY-LAZIO IN TV E STREAMING

La sfida tra Galatasaray e Lazio sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Istanbul sarà anche trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e su TV8 (numero 8 del digitale terreste).

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY-LAZIO

Il Galatasaray si schiera con un 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà il grande ex Fernando Muslera, alla Lazio dal 2007 al 2011. Fatih Terim punta su Kutlu davanti alla difesa e Digne in attacco. La linea difensiva sarà formata Boey e van Aanholt sugli esterni e Luyindama-Nelsson al centro, mentre i quattro che agiranno sulla trequarti sono Yilmaz, Morutan, Cicaldau e Akturkoglu.

Maurizio Sarri potrebbe rilanciare dall'inizio Lazzari, in panchina a San Siro contro il Milan dopo l'infortunio contro lo Spezia. Confermati in mezzo Luiz Felipe e Acerbi, con Hysaj dall'altra parte. Milinkovic, Escalante e Luis Alberto formeranno il trio di centrocampo, con Zaccagni che scalda i motori in vista dell'esordio dal primo minuto accanto a Felipe Anderson e Muriqi.

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.