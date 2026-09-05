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Serie A
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Simone Giromini

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Dove vedere Frosinone-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Frosinone e Venezia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 3
Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Frosinone-Venezia: domenica 6 settembre ore 15

Il Frosinone ospita il Venezia allo Stadio Benito Stirpe in una partita di Serie A che mette di fronte due squadre con stati di forma molto diversi in questo avvio di stagione.

I ciociari arrivano all'appuntamento con il vento in poppa dopo il clamoroso 3-0 rifilato alla Fiorentina al Franchi nella seconda giornata. Antonio Raimondo è stato il grande protagonista di quella serata, segnando una doppietta che ha messo in ginocchio i viola nel giorno del loro centenario. Massimiliano Alvini ha trovato una squadra compatta e cinica, capace di colpire quando conta.

Il Venezia di Giovanni Stroppa, al contrario, sta attraversando un momento difficile. I lagunari hanno incassato due sconfitte consecutive in campionato, cedendo al Milan e al Lecce senza trovare la via del gol. La squadra arancioneroverde cerca punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Frosinone-Venezia in diretta TV e in live streaming, con orario di inizio, probabili formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Probabili formazioni Frosinone - Venezia

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Formazione
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
22L. Palmisani20A. Oyono30I. Monterisi79G. Bracaglia3G. Calvani17G. Kvernadze73P. Masini70L. Hasa40S. Fini14G. Calo9A. Raimondo1F. Stankovic25R. Halhal17A. Bella-Kotchap3J. Schingtienne5R. Haps26T. Basic18A. Hainaut6G. Busio71K. Perez10J. Yeboah45A. Adams
Venezia crest
Venezia
VEN
4-2-3-1
Frosinone

Formazione titolare

Venezia

Allenatore

  • M. Alvini
  • G. Stroppa

Il Frosinone di Alvini dovrebbe schierarsi con Lorenzo Palmisani in porta, in difesa Anthony Oyono, Ilario Monterisi, Gabriele Bracaglia e Gabriele Calvani. A centrocampo spazio per Giacomo Calò, Patrizio Masini e Luis Hasa, mentre nel tridente offensivo sono attesi Seydou Fini, Giorgi Kvernadze e Antonio Raimondo.

Il Venezia dovrebbe affidarsi a Filip Stankovic tra i pali, con Redouane Halhal, Armel Bella-Kotchap, Joel Schingtienne. A centrocampo Ridgeciano Haps, Toma Basic, Gianluca Busio, Kike Perez e Ridgeciano Haps, con John Yeboah e Akor Adams in attacco. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili avvicinandosi al fischio d'inizio.

Stato di forma

FRC

FRC - Forma

LAZ
S1-2
JUV
V4-1
JUV
S0-1
FIO
V0-3
SAS
S1-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VEN

VEN - Forma

B29
D2-2
MOD
V3-2
LEC
S0-2
MIL
S2-0
UDI
S2-1
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Frosinone presenta un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-1 ai rigori contro il Sassuolo in Coppa Italia, ma prima di quella gara la squadra aveva conquistato un netto 3-0 a Firenze contro la Fiorentina in Serie A. I giallazzurri avevano anche battuto la Juve Stabia per 4-1 in Coppa Italia, raccogliendo complessivamente 9 gol segnati e 5 subiti nelle ultime cinque uscite.

Il Venezia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è una sconfitta per 2-1 contro l'Udinese in Coppa Italia. In campionato i lagunari non hanno ancora segnato, cedendo 2-0 al Milan e 0-2 al Lecce. L'unica vittoria in questo periodo risale al 3-2 contro il Modena in Coppa Italia.

Precedenti

Testa a testa

FrosinonePareggioVenezia
2
0
3
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Venezia badge
Venezia
VEN
2
FIN
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
FIN
Coppa Italia
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato il 7 febbraio 2026 in Serie B, il Venezia si è imposto 2-1 in casa del Frosinone. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è di due vittorie per il Venezia, due per il Frosinone e un pareggio, con i ciociari che avevano vinto 3-0 nel confronto di marzo 2023 sempre in Serie B. Nelle cinque sfide complessive sono stati segnati complessivamente 11 gol.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
2
RomaRomaROM
220080+86
V
V
3
InterInterINT
220051+46
V
V
4
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
6
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
7
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
17
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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