Dove vedere Frosinone-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 6 set 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Frosinone-Venezia: domenica 6 settembre ore 15

Il Frosinone ospita il Venezia allo Stadio Benito Stirpe in una partita di Serie A che mette di fronte due squadre con stati di forma molto diversi in questo avvio di stagione.

I ciociari arrivano all'appuntamento con il vento in poppa dopo il clamoroso 3-0 rifilato alla Fiorentina al Franchi nella seconda giornata. Antonio Raimondo è stato il grande protagonista di quella serata, segnando una doppietta che ha messo in ginocchio i viola nel giorno del loro centenario. Massimiliano Alvini ha trovato una squadra compatta e cinica, capace di colpire quando conta.

Il Venezia di Giovanni Stroppa, al contrario, sta attraversando un momento difficile. I lagunari hanno incassato due sconfitte consecutive in campionato, cedendo al Milan e al Lecce senza trovare la via del gol. La squadra arancioneroverde cerca punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Frosinone-Venezia in diretta TV e in live streaming, con orario di inizio, probabili formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Il Frosinone di Alvini dovrebbe schierarsi con Lorenzo Palmisani in porta, in difesa Anthony Oyono, Ilario Monterisi, Gabriele Bracaglia e Gabriele Calvani. A centrocampo spazio per Giacomo Calò, Patrizio Masini e Luis Hasa, mentre nel tridente offensivo sono attesi Seydou Fini, Giorgi Kvernadze e Antonio Raimondo.

Il Venezia dovrebbe affidarsi a Filip Stankovic tra i pali, con Redouane Halhal, Armel Bella-Kotchap, Joel Schingtienne. A centrocampo Ridgeciano Haps, Toma Basic, Gianluca Busio, Kike Perez e Ridgeciano Haps, con John Yeboah e Akor Adams in attacco. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili avvicinandosi al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Frosinone presenta un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-1 ai rigori contro il Sassuolo in Coppa Italia, ma prima di quella gara la squadra aveva conquistato un netto 3-0 a Firenze contro la Fiorentina in Serie A. I giallazzurri avevano anche battuto la Juve Stabia per 4-1 in Coppa Italia, raccogliendo complessivamente 9 gol segnati e 5 subiti nelle ultime cinque uscite.

Il Venezia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è una sconfitta per 2-1 contro l'Udinese in Coppa Italia. In campionato i lagunari non hanno ancora segnato, cedendo 2-0 al Milan e 0-2 al Lecce. L'unica vittoria in questo periodo risale al 3-2 contro il Modena in Coppa Italia.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato il 7 febbraio 2026 in Serie B, il Venezia si è imposto 2-1 in casa del Frosinone. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è di due vittorie per il Venezia, due per il Frosinone e un pareggio, con i ciociari che avevano vinto 3-0 nel confronto di marzo 2023 sempre in Serie B. Nelle cinque sfide complessive sono stati segnati complessivamente 11 gol.

Classifica













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