Dove vedere Frosinone-Palermo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il programma del 34° turno di Serie B propone uno scontro d'alta classifica tra il Frosinone e il Palermo, rispettivamente la seconda e la quarta forza del campionato cadetto, entrambe in piena lotta per la promozione diretta in Serie A.

Frosinone e Palermo arrivano allo scontro diretto dopo due vittorie per 2-0 e si giocano punti fondamentali per la promozione. I ciociari sono secondi con 68 punti, mentre i rosanero inseguono a 64.

La sfida può indirizzare la corsa: il Frosinone vuole allungare, il Palermo accorciare. I giallazzurri sono imbattuti da 10 gare, mentre i siciliani alternano buone prestazioni a qualche passo falso.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

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Frosinone-Palermo: ora di inizio

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Frosinone-Palermo si gioca venerdì 10 aprile 2026 allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Frosinone-Palermo

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Corrado; Calò, Cichella; Ghedjemis, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica