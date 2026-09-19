Dove vedere Frosinone-Como in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 20 set 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Como sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è necessario un abbonamento attivo al servizio.

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Frosinone-Como: domenica 20 settembre ore 15

Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone va in scena la sfida tra i ciociari di Massimiliano Alvini e il Como di Cesc Fabregas, valida per la quinta giornata di Serie A.

Il Frosinone arriva a questo appuntamento con un rendimento altalenante: due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime settimane, con il pari per 1-1 contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato che ha frenato il momento positivo della squadra.

Tutt'altra atmosfera in casa Como. I lariani stanno attraversando un avvio di stagione straordinario: tre vittorie nelle ultime quattro partite di Serie A, a cui si aggiunge il successo per 4-1 contro il Lipsia in Champions League. Il Como gioca per la prima volta nella propria storia nella massima competizione europea e sta dimostrando di non voler fare la comparsa.

Fabregas può contare su un gruppo in grande fiducia. Nico Paz continua a trascinare i compagni con assist e giocate decisive come nell'ultimo successo per 2-1 contro il Parma che ha confermato che i lariani sanno vincere anche nelle giornate meno brillanti.

Per il Frosinone, invece, è il momento di ritrovare continuità davanti al proprio pubblico. Alvini cerca i tre punti per consolidare una posizione di classifica che resta comunque incoraggiante per una squadra che punta a disputare una stagione tranquilla.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Frosinone di Alvini dovrebbe scendere in campo con Palmisani in porta, Oyono, Cittadini, Calvani e Bracaglia in difesa; Calò, Schmid e Masini a centrocampo; Kvernadze, Ghedjemis e Raimondo nel tridente offensivo.

Il Como non registra assenze o squalifiche. Fabregas dovrebbe schierare Butez tra i pali, con Valle, Chalobah, Ramon e Couto nella linea difensiva; Da Cunha e Perrone in mezzo al campo; Baturina, Paz, Diao e Douvikas nel reparto avanzato.

Stato di forma

Il Frosinone ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e Coppa Italia. Il risultato più recente è il pareggio 1-1 contro il Genoa in Serie A, mentre spiccano i successi per 3-2 contro il Venezia e 0-3 contro la Fiorentina. La squadra di Alvini ha però perso contro la Juventus e subito l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo.

Il Como arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, con un ruolino di marcia da 13 gol segnati e cinque subiti. Dopo il pareggio all'esordio contro l'Udinese, i lariani hanno inanellato quattro vittorie consecutive, tra cui il 4-1 rifilato al Lipsia in Champions League e il più recente 2-1 contro il Parma in campionato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2023, quando il Como si impose per 2-0 sul Frosinone in Serie B. Guardando agli ultimi cinque incroci, il Frosinone ha vinto tre volte contro le due del Como, con i ciociari capaci di imporsi in entrambe le sfide casalinghe di Serie B nel 2022 e nella Coppa Italia del 2016.

Classifica













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