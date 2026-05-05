Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Europa League
team-logoFriburgo
Europa-Park Stadion
team-logoBraga
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Friburgo-Braga in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Europa League
Friburgo vs Braga
Friburgo
Braga

Friburgo e Braga si affrontano nella semifinale di ritorno di Europa League. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sul match: dalle formazioni a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Friburgo e Braga si affrontano nella semifinale di ritorno di Europa League.

La gara d'andata si è chiusa con il risultato di 2-1 in favore dei portoghese che, di conseguenza, si presentano all'appuntamento decisivo con due risultati su tre a disposizione per centrare l'atto conclusivo del torneo contro una tra Aston Villa e Nottingham Forest.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sul match.

Come guardare Friburgo-Braga in diretta? Canale TV e streaming

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Europa League
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Braga crest
Braga
BRA

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Friburgo-Braga si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il ritorno della gara di Champions via tv (Sky, NOW), app (NOW, Sky Go) o sito ufficiale (NOW) serve semplicemente accedere al canale 253 di Sky Sport.

La partita tra Friburgo e Braga non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Friburgo-Braga con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Friburgo-Braga: ora di inizio

crest
Europa League - Final Stage
Europa-Park Stadion

Notizie su Friburgo, Braga e probabili formazioni

Probabili formazioni Friburgo - Braga

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Schuster

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Vicens

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Friburgo-Braga

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanović. All. Schuster.

BRAGA (4-5-1): Horníček; Victor Gómez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar, Pau Victor, Dorgeles. All. Vicens.

Forma di Friburgo e Braga

SCF
-Forma

Goal segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

BRA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti tra Friburgo e Braga

SCF

Ultima partita

BRA

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1
Pubblicità