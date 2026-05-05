Dove vedere Friburgo-Braga in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Friburgo e Braga si affrontano nella semifinale di ritorno di Europa League.

La gara d'andata si è chiusa con il risultato di 2-1 in favore dei portoghese che, di conseguenza, si presentano all'appuntamento decisivo con due risultati su tre a disposizione per centrare l'atto conclusivo del torneo contro una tra Aston Villa e Nottingham Forest.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sul match.

Come guardare Friburgo-Braga in diretta? Canale TV e streaming

Friburgo-Braga si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il ritorno della gara di Champions via tv (Sky, NOW), app (NOW, Sky Go) o sito ufficiale (NOW) serve semplicemente accedere al canale 253 di Sky Sport.

La partita tra Friburgo e Braga non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla all'estero con una VPN

Friburgo-Braga: ora di inizio

Notizie su Friburgo, Braga e probabili formazioni

Probabili formazioni Friburgo - Braga Probabile formazione Panchina Allenatore J. Schuster Probabile formazione Panchina Allenatore C. Vicens

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

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Probabili formazioni Friburgo-Braga

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanović. All. Schuster.

BRAGA (4-5-1): Horníček; Victor Gómez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar, Pau Victor, Dorgeles. All. Vicens.

Forma di Friburgo e Braga

Precedenti tra Friburgo e Braga