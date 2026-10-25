Bundesliga - Game Week 7 25 ott 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

La partita tra Friburgo e Bayern Monaco è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovate i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Friburgo-Bayern Monaco con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Friburgo-Bayern Monaco: data e orario

L'Europa-Park Stadion di Friburgo ospita domenica uno dei match più attesi della giornata di Bundesliga, con il Bayern Monaco che arriva in Brisgovia in una situazione tutt'altro che ordinaria.

I padroni di casa occupano il terzo posto in classifica e hanno vissuto una settimana complicata: due sconfitte consecutive, l'ultima per 3-0 contro il Monaco in Conference League, hanno smorzato il buon avvio di stagione della squadra di Julian Schuster.

Il Bayern, secondo in classifica, affronta invece la trasferta senza il suo allenatore. Vincent Kompany è ricoverato in ospedale dopo essere collassato venerdì durante un allenamento della seconda squadra. Lo staff tecnico, guidato dal vice Aaron Danks, ha preso in mano la situazione.

Sportvorstand Max Eberl ha confermato che Kompany è stabile, ma ha chiarito che la sua assenza si misurerà in settimane, non in giorni. Una notizia che pesa, anche considerando che il club dovrà fare a meno di diversi titolari.

Kimmich non è disponibile per ragioni familiari, mentre Musiala, Luis Díaz e Min-jae Kim sono fermi per infortuni muscolari. A questi si aggiungono Manuel Neuer, alle prese con una tendinite al piede, e probabilmente anche Aleksandar Pavlovic, che ha accusato problemi al polpaccio.

Nonostante le difficoltà, il Bayern schiera comunque Harry Kane, Michael Olise e Alphonso Davies, una qualità sufficiente per competere anche in una serata storta.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni utili.

Formazioni

Il Friburgo di Julian Schuster dovrebbe scendere in campo con Backhaus in porta, una difesa composta da Makengo, Ginter, Treu e Rosenfelder, e un centrocampo con Suzuki, Scherhant, Eggestein ed Engelhardt. In attacco spazio a Beste e Matanovic. Out Florent Muslija e Bruno Ogbus per infortunio.

Il Bayern risponde con Urbig tra i pali al posto dell'infortunato Neuer. La difesa dovrebbe essere formata da Tah, Upamecano, Stanisic e Brown, con Gnabry, Laimer, Bischof e Olise a centrocampo. Davies agisce sulla sinistra, Kane guida l'attacco. Assenti Musiala, Díaz e Kim per problemi muscolari, con Kimmich ancora fuori per lutto familiare.

Stato di forma

Il Friburgo arriva all'appuntamento con un ruolino di marcia altalenante nelle ultime cinque gare: due vittorie, due sconfitte e nessun pareggio. I breisgauer hanno perso le ultime due partite disputate, subendo 3-0 dal Monaco in Conference League e 2-1 dal Bayer Leverkusen in Bundesliga. In precedenza avevano battuto il Jablonec 3-2 e lo Schalke 2-1. In totale hanno segnato 8 gol e ne hanno subiti 9 nelle ultime cinque uscite.

Il Bayern arriva da un cammino più solido, con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque. Il 6-1 contro il Lipsia in Bundesliga è il risultato più eclatante, mentre il 2-2 contro l'Arsenal in Champions League è l'ultimo risultato utile. I bavaresi hanno segnato 20 gol e ne hanno incassati 10 in questo periodo, mostrando grande potenziale offensivo pur con qualche fragilità difensiva.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Bayern si impose 3-2 in casa del Friburgo in Bundesliga. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Bayern ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una, con un bilancio complessivo di 19 gol segnati contro 9 subiti. L'unico pareggio risale al marzo 2024, quando le due squadre si divisero la posta con un 2-2.

Classifica





In Bundesliga il Friburgo occupa attualmente il terzo posto, mentre il Bayern Monaco è secondo in classifica.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV