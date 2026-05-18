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Michael Di Chiaro

Dove vedere Friburgo-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di Europa League

Friburgo vs Aston Villa
Europa League
Friburgo
Aston Villa

Friburgo e Aston Villa si affrontano nella finalissima di Europa League. Tutte le informazioni sul match: da dove vederlo in tv e in streaming alle probabili formazioni.

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Tutto in una notte. In palio l'edizione 2025/26 dell'Europa League.

A Istanbul, Friburgo e Aston Villa si sfidano nella finalissima della seconda competizione continentale per ordine d'importanza. I tedeschi arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato il Braga in semifinale, mentre i Villans hanno staccato il pass per l'atto conclusivo aggiudicandosi il derby tutto inglese con il Nottingham Forest.

Dove si può vedere Friburgo-Aston Villa? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Friburgo-Aston Villa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Friburgo-Aston Villa sarà visibile su Sky. Per quanto riguarda Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Diretta streaming tramite abbonamento su NOW e anche su SkyGo, app senza costi riservata ai clienti Sky.  

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Friburgo-Aston Villa: ora di inizio

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Europa League - Final Stage
Tupras Stadyumu

La finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa si giocherà mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21, alla Vodafone Arena di Istanbul.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Friburgo - Aston Villa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Schuster

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • U. Emery

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Friburgo-Aston Villa

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Unai Emery

Forma

SCF
-Forma

Goal segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

AVL
-Forma

Goal segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

Classifica

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