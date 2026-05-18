Dove vedere Friburgo-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di Europa League

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Tutto in una notte. In palio l'edizione 2025/26 dell'Europa League.
A Istanbul, Friburgo e Aston Villa si sfidano nella finalissima della seconda competizione continentale per ordine d'importanza. I tedeschi arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato il Braga in semifinale, mentre i Villans hanno staccato il pass per l'atto conclusivo aggiudicandosi il derby tutto inglese con il Nottingham Forest.
Dove si può vedere Friburgo-Aston Villa? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming e le formazioni.
Come guardare Friburgo-Aston Villa in diretta? Canale TV e diretta streaming
Friburgo-Aston Villa sarà visibile su Sky. Per quanto riguarda Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Diretta streaming tramite abbonamento su NOW e anche su SkyGo, app senza costi riservata ai clienti Sky.
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Friburgo-Aston Villa: ora di inizio
La finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa si giocherà mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21, alla Vodafone Arena di Istanbul.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Friburgo-Aston Villa
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Unai Emery