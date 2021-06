Iniziano gli Europei di Francia e Germania, un big match di stelle: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sono due tra le squadre favorite per la vittoria finale, ma sono state inserite nello stesso gruppo. Una sfida infuocata quella tra Francia e Germania, valida per il gruppo F. In un girone di ferro che vede presenti anche Portogallo e Ungheria, la prima gara sarà già importante per capire i possibili destini delle Nazionali impegnate.

La Francia proverà a ripetere quanto fatto dalla Spagna e dagli stessi connazionali in passato, ovvero quello di conquistare di fila Mondiali ed Europei. Di fatto i transalpini, Campioni del Mondo in carica, sono anche i favoriti numero uno per il successo di Euro2020.

Mai da sottovalutare però la Germania, che saluterà Low dopo gli Europei: i tedeschi sono sempre in prima fila ad ogni grande evento e dopo i Mondiali vinti nel 2014 sperano di poter tornare anche in cima al Vecchio Continente 25 anni dopo l'ultima volta.

QUANDO SI GIOCA FRANCIA-GERMANIA

DOVE VEDERE FRANCIA-GERMANIA IN TV E STREAMING

Il big match tra Francia e Germania, inserito nel gruppo F, si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, con la nazionale di Low che giocherà dunque davanti al pubblico amico, presente però in maniera limitata. Appuntamento martedì 15 giugno alle ore 21.

Francia-Germania verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, precisamente su Rai 1.

La partita inoltre sarà disponibile in diretta per gli abbonati anche su Sky, che trasmetterà il match tra Francia e Germania sui canali Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Il match tra Francia e Germania sarà visibile anche in streaming attraverso RaiPlay su dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale e immettere i propri dati di accesso, o in alternativa utilizzare la apposita app.

L'alternativa per vedere Francia-Germania in diretta streaming è Sky Go, applicazione che gli abbonati a Sky potranno scaricare e utilizzare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-GERMANIA

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Giroud, Griezmann.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.