Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 11:30

Forlì-Livorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Forli-Livorno con una VPN

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Forli-Livorno: data e orario

Forlì e Livorno si affrontano in Serie C nel Girone B, in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse in questa fase della stagione.

Il Forlì arriva all'appuntamento in un momento di difficoltà. I romagnoli hanno raccolto appena una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, con tre pareggi e una sconfitta, e la recente caduta contro il Vado pesa sul morale del gruppo.

Il Livorno, invece, occupa una posizione più alta in classifica e si presenta con maggiore continuità di risultati. Gli amaranto hanno alternato vittorie e sconfitte nelle ultime settimane, ma restano una delle squadre più solide del girone.

La gara rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni: il Forlì per risalire la china e allontanarsi dalla zona calda, il Livorno per consolidare il proprio piazzamento e mantenere il ritmo delle squadre davanti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Forlì-Livorno in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Forlì, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Livorno: non sono stati comunicati dati su indisponibili o assenti. Eventuali aggiornamenti sulla formazione amaranto verranno inseriti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Forlì ha ottenuto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I romagnoli hanno segnato sei gol e ne hanno subiti cinque in questo periodo. L'unico successo è arrivato contro il Vis Pesaro per 2-1, mentre il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Vado.

Il Livorno ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato, con otto gol realizzati e sei incassati. Gli amaranto hanno vinto con un netto 3-2 sia contro il Pianese che contro il Vado, ma hanno perso le ultime due sfide contro Spezia e Pescara. La sconfitta più recente è arrivata per 1-0 contro il Pescara.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 marzo 2026 in Serie C, con il Forlì che ha ospitato il Livorno: la gara si è conclusa 1-1. In precedenza, nel novembre 2025, il Livorno aveva ospitato il Forlì in Serie C, con i romagnoli vincitori per 3-2. Considerando i tre incontri più recenti tra le due formazioni, il Livorno ha ottenuto una vittoria, il Forlì una vittoria e una gara si è chiusa in parità.

Classifica





In classifica nel Girone B di Serie C, il Livorno occupa una posizione che lo colloca tra le squadre di vertice del raggruppamento, mentre il Forlì si trova a metà graduatoria con la necessità di invertire la rotta per non perdere contatto con la zona playoff.





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