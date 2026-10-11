Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoForli
team-logoLivorno
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Forli-Livorno in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Forli vs Livorno
Forli
Livorno
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Forli e Livorno: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 9

Forlì-Livorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Forli-Livorno con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Forli-Livorno: data e orario

Forlì e Livorno si affrontano in Serie C nel Girone B, in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse in questa fase della stagione.

Il Forlì arriva all'appuntamento in un momento di difficoltà. I romagnoli hanno raccolto appena una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, con tre pareggi e una sconfitta, e la recente caduta contro il Vado pesa sul morale del gruppo.

Il Livorno, invece, occupa una posizione più alta in classifica e si presenta con maggiore continuità di risultati. Gli amaranto hanno alternato vittorie e sconfitte nelle ultime settimane, ma restano una delle squadre più solide del girone.

La gara rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni: il Forlì per risalire la china e allontanarsi dalla zona calda, il Livorno per consolidare il proprio piazzamento e mantenere il ritmo delle squadre davanti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Forlì-Livorno in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Forlì, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Livorno: non sono stati comunicati dati su indisponibili o assenti. Eventuali aggiornamenti sulla formazione amaranto verranno inseriti non appena disponibili.

Stato di forma

FOR

FOR - Forma

VIS
V2-1
PIN
D1-1
TOR
D1-1
OTM
D1-1
VAD
S1-0
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LIV

LIV - Forma

SPE
S2-0
VAD
V3-2
GUM
D1-1
PNS
V3-2
PES
S0-1
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Forlì ha ottenuto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I romagnoli hanno segnato sei gol e ne hanno subiti cinque in questo periodo. L'unico successo è arrivato contro il Vis Pesaro per 2-1, mentre il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Vado.

Il Livorno ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato, con otto gol realizzati e sei incassati. Gli amaranto hanno vinto con un netto 3-2 sia contro il Pianese che contro il Vado, ma hanno perso le ultime due sfide contro Spezia e Pescara. La sconfitta più recente è arrivata per 1-0 contro il Pescara.

Precedenti

Testa a testa

ForliPareggioLivorno
1
1
2
Serie C
Forli badge
Forli
FOR
1
Livorno badge
Livorno
LIV
1
FIN
Serie C
Livorno badge
Livorno
LIV
2
Forli badge
Forli
FOR
3
FIN
Serie D
Livorno badge
Livorno
LIV
3
Forli badge
Forli
FOR
1
FIN
Coppa Italia
Livorno badge
Livorno
LIV
3
Forli badge
Forli
FOR
0
FIN
5Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato3/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 marzo 2026 in Serie C, con il Forlì che ha ospitato il Livorno: la gara si è conclusa 1-1. In precedenza, nel novembre 2025, il Livorno aveva ospitato il Forlì in Serie C, con i romagnoli vincitori per 3-2. Considerando i tre incontri più recenti tra le due formazioni, il Livorno ha ottenuto una vittoria, il Forlì una vittoria e una gara si è chiusa in parità.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
GrossetoGrossetoGRO
9531179+818
V
S
V
V
D
3
RavennaRavennaRAV
8521134+917
S
V
V
V
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
5
LivornoLivornoLIV
8422109+114
S
V
D
V
S
6
PerugiaPerugiaPER
8413912-313
V
V
S
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
8332107+312
V
S
D
D
D
8
CampobassoCampobassoCAM
83321211+112
D
V
D
D
V
9
TorresTorresTOR
833299012
D
D
D
V
V
10
PescaraPescaraPES
83231011-111
V
S
V
D
S
11
ForliForliFOR
82421312+110
S
D
D
D
V
12
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
14
VadoVadoVAD
822468-28
V
D
S
S
S
15
PianesePianesePNS
9144610-47
D
V
S
D
S
16
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
17
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
18
LatinaLatinaLAT
713369-36
D
S
D
S
V
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
81251114-35
V
S
D
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel Girone B di Serie C, il Livorno occupa una posizione che lo colloca tra le squadre di vertice del raggruppamento, mentre il Forlì si trova a metà graduatoria con la necessità di invertire la rotta per non perdere contatto con la zona playoff.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google