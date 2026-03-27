Dove vedere Foggia-Trapani in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida salvezza nella domenica pomeriggio di Serie C Sky Wi-Fi. Allo Zaccheria si sfidano Foggia e Trapani, rispettivamente penultima e terzultima della classe nel girone C.
Per entrambe, a oggi, la salvezza appare distante: i rossoneri devono ricucire il gap dalla sedicesima in classifica per evitare la retrocessione diretta in D, mentre i siciliani, che hanno visto rinviare l’udienza al TFN in settimana, vogliono continuare a vincere per sperare, dopo il 2-1 sul Potenza di settimana scorsa.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Foggia-Trapani in diretta? Canale TV e diretta streamingFoggia-Trapani verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252 e Sky Sport Calcio.
Sarà possibile seguire Foggia-Trapani anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Foggia-Trapani: ora di inizio
La gara fra Foggia e Trapani, valida per la 34esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 29 marzo, allo stadio Zaccheria, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (3-4-3): Perucchini; Buttaro, Staver, Biasiol; Romeo, Castorri, Menegazzo, Dimarco; Liguori, Tommasini, D’Amico. All. Pazienza.
Probabile formazione Trapani
TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Pirrello, Vimercati, Cozzoli; Celeghin, Benedetti; Balla, G. Aronica, Matos; Stauciuc. All. S. Aronica.