Dove vedere Foggia-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Foggia e Potenza si affrontano nella domenica di Serie C.
Allo Zaccheria va in scena la 32esima giornata di campionato, con i rossoneri in una situazione molto critica: in questo momento la squadra di Pazienza, penultima, retrocederebbe in D per un distacco superiore agli otto punti dalla sedicesima della classe.
Occhio, invece, alla voglia di playoff del Potenza: rossoblu ko col Cosenza nell’infrasettimanale e a caccia di un pronto riscatto.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Foggia-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Foggia-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.aaa
Foggia-Potenza: ora di inizio
La gara fra Foggia e Potenza, valida per la giornata numero 31 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 8 marzo, allo stadio Zaccheria, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Brosco, Rizzo, Giron; Romeo, Garofalo, Castorri; Liguori, Tommasini, D’Amico. All. Pazienza
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-2-1): Cucchietti; Riggio, Loiacono, Camigliano, Rocchetti; Maisto, Felippe, Siatounis; Mazzeo, Murano, D’Auria. All. De Giorgio