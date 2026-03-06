Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoFoggia
team-logoPotenza
Guarda LIVE su NOW
GOAL

Dove vedere Foggia-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Foggia e Potenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Foggia e Potenza si affrontano nella domenica di Serie C.

Allo Zaccheria va in scena la 32esima giornata di campionato, con i rossoneri in una situazione molto critica: in questo momento la squadra di Pazienza, penultima, retrocederebbe in D per un distacco superiore agli otto punti dalla sedicesima della classe. 

Occhio, invece, alla voglia di playoff del Potenza: rossoblu ko col Cosenza nell’infrasettimanale e a caccia di un pronto riscatto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Foggia-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Foggia crest
Foggia
FOG
Potenza crest
Potenza
POT
Foggia-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Foggia-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.aaa

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Foggia-Potenza: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Foggia e Potenza, valida per la giornata numero 31 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 8 marzo, allo stadio Zaccheria, con fischio d’inizio ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Brosco, Rizzo, Giron; Romeo, Garofalo, Castorri; Liguori, Tommasini, D’Amico. All. Pazienza

Probabile formazione Potenza

POTENZA (4-3-2-1): Cucchietti; Riggio, Loiacono, Camigliano, Rocchetti; Maisto, Felippe, Siatounis; Mazzeo, Murano, D’Auria. All. De Giorgio

Forma

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

POT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

FOG

Ultime 5 partite

POT

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

7

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità
0