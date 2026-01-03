Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoFoggia
team-logoCatania
Dove vedere Foggia-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Foggia e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Foggia e Catania si sfidano nella prima uscita del 2026, aprendo il proprio girone di ritorno allo Zaccheria nel match domenicale delle 12:30.

In Puglia arriva la capolista del girone C: i rossazzurri di Mimmo Toscano, che hanno piazzato il colpo Bruzzaniti, cercando un nuovo acuto per proseguire la lotta per la promozione diretta.

D’altro canto, invece, c’è un Foggia in piena lotta per la salvezza: rossoneri diciassettesimi in classifica a quota 18 insieme a Siracusa e Cavese. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Foggia-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Foggia crest
Foggia
FOG
Catania crest
Catania
CAT

Foggia-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 257. 

Sarà possibile seguire Foggia-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Foggia-Catania: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Foggia e Catania, valida per la giornata numero 20 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 4 gennaio 2026, allo stadio Zaccheria, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Foggia

PROBABILE FORMAZIONE

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Valietti, Rizzo, Minelli, Morelli; Castorri, Garofalo, Byar; D'Amico, Bevilacqua, Oliva. All. Barilari.

Notizie sul Catania

PROBABILE FORMAZIONE

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Di Gennaro, Celli, Allegretto; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Rolfini, Jimenez; Forte. All. Toscano.

Forma

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Catania che ha chiuso l’anno con un brillante filotto di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5, con l’ultima sconfitta il 15 novembre a Casarano. Buon finale di 2025 anche per il Foggia: 7 punti nelle ultime 4 gare.

Partite tra le due squadre

FOG

Ultime 5 partite

CAT

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Clamoroso punteggio nelle gara d’andata: 6-0 per i rossazzurri, arrivato dopo una serie di tre pareggi consecutivi. Ultima vittoria del Foggia il 25 settembre 2023. 

Classifica

Catania co-capolista del girone C con 41 punti insieme al Benevento, +3 sulla Salernitana terza. Il Foggia, invece, è diciassettesimo, a quota 18 punti, in zona playout.

