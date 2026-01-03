Dove vedere Foggia-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Foggia e Catania si sfidano nella prima uscita del 2026, aprendo il proprio girone di ritorno allo Zaccheria nel match domenicale delle 12:30.
In Puglia arriva la capolista del girone C: i rossazzurri di Mimmo Toscano, che hanno piazzato il colpo Bruzzaniti, cercando un nuovo acuto per proseguire la lotta per la promozione diretta.
D’altro canto, invece, c’è un Foggia in piena lotta per la salvezza: rossoneri diciassettesimi in classifica a quota 18 insieme a Siracusa e Cavese.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Foggia-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Foggia-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 257.
Sarà possibile seguire Foggia-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Foggia-Catania: ora di inizio
La gara fra Foggia e Catania, valida per la giornata numero 20 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 4 gennaio 2026, allo stadio Zaccheria, con fischio d’inizio ore 12:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Foggia
PROBABILE FORMAZIONE
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Valietti, Rizzo, Minelli, Morelli; Castorri, Garofalo, Byar; D'Amico, Bevilacqua, Oliva. All. Barilari.
Notizie sul Catania
PROBABILE FORMAZIONE
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Di Gennaro, Celli, Allegretto; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Rolfini, Jimenez; Forte. All. Toscano.
Forma
Catania che ha chiuso l’anno con un brillante filotto di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5, con l’ultima sconfitta il 15 novembre a Casarano. Buon finale di 2025 anche per il Foggia: 7 punti nelle ultime 4 gare.
Partite tra le due squadre
Clamoroso punteggio nelle gara d’andata: 6-0 per i rossazzurri, arrivato dopo una serie di tre pareggi consecutivi. Ultima vittoria del Foggia il 25 settembre 2023.
Classifica
Catania co-capolista del girone C con 41 punti insieme al Benevento, +3 sulla Salernitana terza. Il Foggia, invece, è diciassettesimo, a quota 18 punti, in zona playout.