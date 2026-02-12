Dove vedere Foggia-Atalanta U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Foggia e Atalanta U23 si sfidano nel sabato di Serie C, a caccia di un successo che ormai manca da diverse settimane.

I rossoneri sono in grande difficoltà e anche il turno infrasettimanale ha visto lo Zaccheria espugnato dal Picerno: penultimo posto per i pugliesi, -5 dalla Salvezza diretta.

L’Atalanta U23, invece, si presenta a Foggia con 27 punti, a +1 sulla zona playout e dopo il pari di martedì sera contro il Potenza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Foggia-Atalanta U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming

Foggia-Atalanta U23 verrà proposta in diretta televisiva da

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Foggia-Atalanta U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Foggia-Atalanta U23: ora di inizio

La gara fra Foggia e Atalanta U23, valida per la ventisettesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 14, allo stadio Zaccheria, con fischio d’inizio ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Petermann, Romeo; Nocerino, Bevilacqua, Cangiano. All. Cangelosi.

Probabile formazione Atalanta U23

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Obric, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Bergonzi; Manzoni, Vavassori; Cissè. All. Bocchetti

Forma

Sia il Foggia che l’Atalanta sono alle prese con una lunga serie di gare senza successo: per i rossoneri l’ultimo è arrivato quattro turni fa contro il Giugliano, mentre i nerazzurri lo aspettano addirittura da sei gare.

Partite tra le due squadre

FOG Ultima partita ATA 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Atalanta U23 1 - 1 Foggia 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Classifica

Foggia penultimo in classifica a quota 22 punti, -5 all’Atalanta tredicesima, al momento in salvo.