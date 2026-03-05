Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La conclusione della Serie A, fissata tra due mesi e mezzo, è sempre più vicina. La Fiorentina è ancora alle prese con una piena lotta salvezza che prima del 28esimo turno la vede nel pericolante terzultimo posto con Lecce e Cremonese, impegnate in uno scontro diretto fondamentale: comunque vada quest'ultimo, la classifica di una delle due, se non di entrambe, si muoverà. La Viola lo sa.
In casa, al Franchi, la Fiorentina gioca una sfida da vincere a tutti i costi, contro un Parma di Cuesta oramai praticamente salvo ma comunque deciso ad ottenere la miglior posizione possibile al termine del torneo, magari anche grazie a un successo esterno in un match che negli anni '90 e nei primi 2000 era considerato di cartello.
Lo scorso dicembre il Parma ha avuto la meglio per 1-0, mentre nel match precedente il risultato finale fu di 0-0. Per la Fiorentina, dunque, le ultime gare contro i gialloblù non sono state proprio positive.
Come guardare Fiorentina-Parma in diretta? Canale TV e streaming
Fiorentina-Parma di domenica 8 marzo si può guardare in diretta tv e streaming esclusivamente su DAZN, via app o sito ufficiale del servizio.
Chi ha attivato zona Dazn, comunque, può guardare la sfida tra Fiorentina e Parma anche sul satellite e in particolare sul numero 214 di Sky, ovvero il canale Dazn 1.
La gara del Franchi non sarà trasmessa live in chiaro e gratis.
Fiorentina-Parma: ora di inizio
- Domenica 8 marzo 2026
- Ore 15:00
- Stadio Franchi
- Firenze
Notizie sulle squadre e probabili formazioni
Probabili formazioni Fiorentina-ParmaFIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli
Squalificati: Parisi | Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
Squalificati: Valenti | Indisponibili: Frigan, Ndiaye, Almqvist