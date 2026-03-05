Goal.com
Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoComo
GOAL

Dove vedere Fiorentina-Parma domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Parma praticamente salvo gioca in casa di una Fiorentina al contrario ancora in piena lotta per allontanarsi dal 18esimo posto che condivide, prima del 28esimo turno, con Lecce e Cremonese.

La conclusione della Serie A, fissata tra due mesi e mezzo, è sempre più vicina. La Fiorentina è ancora alle prese con una piena lotta salvezza che prima del 28esimo turno la vede nel pericolante terzultimo posto con Lecce e Cremonese, impegnate in uno scontro diretto fondamentale: comunque vada quest'ultimo, la classifica di una delle due, se non di entrambe, si muoverà. La Viola lo sa.

In casa, al Franchi, la Fiorentina gioca una sfida da vincere a tutti i costi, contro un Parma di Cuesta oramai praticamente salvo ma comunque deciso ad ottenere la miglior posizione possibile al termine del torneo, magari anche grazie a un successo esterno in un match che negli anni '90 e nei primi 2000 era considerato di cartello.

Lo scorso dicembre il Parma ha avuto la meglio per 1-0, mentre nel match precedente il risultato finale fu di 0-0. Per la Fiorentina, dunque, le ultime gare contro i gialloblù non sono state proprio positive.

Come guardare Fiorentina-Parma in diretta? Canale TV e streaming

Fiorentina-Parma di domenica 8 marzo si può guardare in diretta tv e streaming esclusivamente su DAZN, via app o sito ufficiale del servizio.

Chi ha attivato zona Dazn, comunque, può guardare la sfida tra Fiorentina e Parma anche sul satellite e in particolare sul numero 214 di Sky, ovvero il canale Dazn 1.

La gara del Franchi non sarà trasmessa live in chiaro e gratis.

Come guardare Fiorentina-Parma all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Fiorentina-Parma con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn.

Fiorentina-Parma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Unipol Domus
  • Domenica 8 marzo 2026
  • Ore 15:00
  • Stadio Franchi
  • Firenze

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Fiorentina-Parma

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Squalificati: Parisi | Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini 

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Squalificati: Valenti | Indisponibili: Frigan, Ndiaye, Almqvist 

Forma, le ultime gare di Fiorentina e Parma

Classifica di Fiorentina e Parma

