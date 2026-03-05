Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La conclusione della Serie A, fissata tra due mesi e mezzo, è sempre più vicina. La Fiorentina è ancora alle prese con una piena lotta salvezza che prima del 28esimo turno la vede nel pericolante terzultimo posto con Lecce e Cremonese, impegnate in uno scontro diretto fondamentale: comunque vada quest'ultimo, la classifica di una delle due, se non di entrambe, si muoverà. La Viola lo sa.

In casa, al Franchi, la Fiorentina gioca una sfida da vincere a tutti i costi, contro un Parma di Cuesta oramai praticamente salvo ma comunque deciso ad ottenere la miglior posizione possibile al termine del torneo, magari anche grazie a un successo esterno in un match che negli anni '90 e nei primi 2000 era considerato di cartello.

Lo scorso dicembre il Parma ha avuto la meglio per 1-0, mentre nel match precedente il risultato finale fu di 0-0. Per la Fiorentina, dunque, le ultime gare contro i gialloblù non sono state proprio positive.

Come guardare Fiorentina-Parma in diretta? Canale TV e streaming

Fiorentina-Parma di domenica 8 marzo si può guardare in diretta tv e streaming esclusivamente su DAZN, via app o sito ufficiale del servizio.

Chi ha attivato zona Dazn, comunque, può guardare la sfida tra Fiorentina e Parma anche sul satellite e in particolare sul numero 214 di Sky, ovvero il canale Dazn 1.

La gara del Franchi non sarà trasmessa live in chiaro e gratis.

Come guardare Fiorentina-Parma all'estero con una VPN

Fiorentina-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

Domenica 8 marzo 2026

Ore 15:00

Stadio Franchi

Firenze

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Fiorentina-Parma

Squalificati: Parisi | Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Squalificati: Valenti | Indisponibili: Frigan, Ndiaye, Almqvist

Forma, le ultime gare di Fiorentina e Parma

Precedenti tra Fiorentina e Parma

Classifica di Fiorentina e Parma