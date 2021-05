Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming

La Fiorentina ospita il Napoli nel lunchtime match del 37° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come assistere alla sfida in tv e streaming.

Il campionato di Serie A giunge al 37° turno e quindi alla sua penultima giornata. Tra i verdetti che il torneo deve ancora emettere, ci sono anche quelli relativi alla corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo, una delle sfide di cartello sarà Fiorentina-Napoli.

La compagine gigliata si presenterà all’appuntamento dopo aver raggiunto, dopo mesi estremamente complicati, quello che era diventato il suo obiettivo principale: la salvezza.

La Fiorentina infatti si è spinta fino a quota 39 in classifica e non può più essere raggiunta dal Benevento terzultimo che è staccato di otto lunghezze.

Il Napoli invece è attualmente quarto con 73 punti a -2 da Atalanta e Milan e +1 sulla Juventus quinta. I partenopei, che sono reduci da due vittorie consecutive e che hanno allungato a sette la loro striscia positiva, non possono permettersi passi falsi.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 142 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Fiorentina in virtù delle 53 vittorie ottenute a fronte di 39 pareggi e 49 affermazioni del Napoli.

La sfida che si è giocata lo scorso 17 gennaio nel girone d’andata, ha visto imporsi i partenopei con un netto 6-0 firmato Insigne (doppietta), Demme, Lozano, Zielinski e Politano.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina-Napoli è in programma all'ora di pranzo di domenica 16 maggio 2021: il calcio d'inizio tra la formazione di Iachini e quella di Gattuso è previsto per le 12.30. Si giocherà naturalmente a porte chiuse in virtù delle norme anti-Covid.

DOVE VEDERE FIORENTINA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Fiorentina-Napoli, lunchtime match del trentasettesimo e penultimo turno di Serie A, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN . Per gli abbonati al servizio sarà quindi possibile assistere alla gara tra viola e azzurri tramite una moderna smart tv compatibile con l'app, oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o ancora a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire Fiorentina-Napoli su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Per quanto riguarda lo streaming, Fiorentina-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN . Previo abbonamento, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'apposita app, in entrambi i casi utilizzando dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

Beppe Iachini si affiderà al consueto 3-5-2. Tra i pali toccherà a Terracciano, visto che Dragowski è uscito malconcio dalla sfida di Cagliari, mentre in difesa dovrebbero esserci Caceres, Pezzella e Milenkovic, anche se spera pure Igor. A centrocampo, Amrabat e Castrovilli si contendono una maglia, mentre in attacco si rivedrà Ribery al fianco di Vlahovic.

Consueto 4-2-3-1 per Gattuso che in difesa punterà su una coppia centrale composta da Manolas e Rrahmani. In avanti, Osimhen agirà da unica punta, con il trio composto da Lozano, Zielinski ed Insigne a supporto.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.