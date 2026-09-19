Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 20 set 2026 - 06:30 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per guardare la partita in live streaming è sufficiente un abbonamento attivo alla piattaforma.

Come vedere Fiorentina-Napoli con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Fiorentina-Napoli: domenica 20 settembre ore 12:30

Il Franchi di Firenze ospita il primo lunch match di questo campionato tra Fiorentina e Napoli, valido per la quinta giornata di Serie A 2026/27. Due squadre in cerca di continuità si affrontano in una trasferta insidiosa per gli azzurri di Massimiliano Allegri.

La Fiorentina arriva a questo appuntamento con il vento in poppa: Paolo Vanoli ha vinto entrambe le partite da quando siede sulla panchina viola, prima battendo il Venezia in campionato e poi superando il Pisa per 3-0 in Coppa Italia. Il nuovo corso gigliato sembra finalmente avviato.

Tra i protagonisti di questa rinascita viola spicca Christ Inao Oulai, centrocampista paragonato da Vanoli a un piccolo Kanté, e il talento Franco Mastantuono, decisivo con la sua tripletta nell'ultima uscita di campionato. L'esterno Costantino Favasuli, che aveva fatto benissimo con il Catanzaro nella scorsa Serie B, si candida invece a sorpresa tattica anche per Allegri.

In casa azzurra tiene banco anche la situazione di Frank Anguissa: il centrocampista camerunese, assente nelle ultime due gare, non è ancora certo di recuperare per il match del Franchi. Il suo contratto non ancora rinnovato aggiunge un'ulteriore ombra sulla sua permanenza.

Il Napoli ha interrotto una striscia negativa battendo il Bologna nell'ultimo turno di campionato, ma la strada è ancora in salita. Allegri deve fare i conti con una lista infortunati pesante, che limita le sue scelte e rallenta la costruzione del gioco.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Vanoli dovrà rinunciare a Fabiano Parisi e Dodò, entrambi indisponibili. Il tecnico viola dovrebbe schierare dal primo minuto David De Gea in porta, con una difesa composta da Viery, Alex Jimenez, Luca Ranieri e Marin Pongracic. A centrocampo spazio a Nicolo Fagioli, Arthur Atta e Cher Ndour, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Franco Mastantuono, Beto e Alieu Njie.

Allegri deve invece fare i conti con una vera emergenza: Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Scott McTominay, Giovane Nascimento, Alex Meret e Alisson Santos sono tutti fuori per infortunio. Tra i pali agirà Vanja Milinkovic-Savic, davanti a una difesa con Rafa Marin, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Mathias Olivera. A centrocampo il trio dovrebbe essere Billy Gilmour, Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka, con Noa Lang e Matteo Politano sulle fasce a supporto di Rasmus Hoejlund.

Stato di forma

La Fiorentina ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, ma il momento attuale è positivo: i viola hanno vinto le ultime due uscite, segnando sette gol. La sconfitta più pesante del periodo resta il 4-0 subito in casa della Roma all'esordio, mentre la vittoria più recente è il netto 3-0 rifilato al Pisa in Coppa Italia.

Il Napoli presenta lo stesso bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Gli azzurri hanno perso contro l'Arsenal in Champions League e contro Inter e Como in Serie A, ma hanno risposto con vittorie contro il Genoa all'esordio e il Bologna nell'ultimo turno. La squadra di Allegri ha segnato sei gol ma ne ha subiti lo stesso numero in questo periodo, un dato che evidenzia fragilità difensive ancora da risolvere.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando il Napoli si impose per 2-1 in casa contro la Fiorentina. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A, il Napoli ha dominato il bilancio con quattro vittorie contro una sola della Fiorentina, con i partenopei che hanno segnato undici gol e ne hanno subiti cinque.

Classifica













Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







