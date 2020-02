Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming

Vittoriose entrambe nell'ultimo turno, Fiorentina e Milan vogliono trovare continuità: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Pioli ha ritrovato il sorriso con l'ultima vittoria in campionato sul , che ha fatto seguito all'ottima prestazione offerta in Coppa contro la : i rossoneri cercano ora continuità sul campo della di Iachini.

Segui Fiorentina-Milan in diretta streaming su DAZN

La Fiorentina arriva all'appuntamento con uno stato d'animo analogo: la squadra toscana ha ritrovato il successo dopo due ko di fila con un sonoro 1-5 sul campo della . Nel girone d'andata il Diavolo andò ko davanti al proprio pubblico con una strepitosa prestazione di Ribery, ora assente da tempo a causa di un grave infortunio ma vicino al rientro.

Altre squadre

L'uomo più 'caldo' in casa Milan è sicuramente Ante Rebic, a segno nelle ultime tre partite contro Torino, Juventus e tra campionato e . La Viola si aggrappa invece alla vena realizzativa di Vlahovic, autore di una doppietta a Genova e capocannoniere della squadra insieme a Chiesa con sei reti all'attivo.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-MILAN

L'anticipo della 25esima giornata di tra Fiorentina e Milan si giocherà in quel del Franchi, stadio di Firenze, sabato 22 febbraio 2019: appuntamento alle ore 20:45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN IN TV E STREAMING

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile per i clienti sulle smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida del Franchi sarà inoltre disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno poi vedere il match in tv anche con la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita sarà trasmessa anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, tramite l'app per Android e iOS, e su computer e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN

In attesa del pieno recupero di Ribery Iachini punta ancora sulla prolifica coppia Chiesa-Vlahovic, con Lirola e Dalbert a supporto sulle corsie esterne. Pulgar titolare in cabina di regia al posto dello squalificato Badelj, affiancato da Duncan e Castrovilli.

Pioli recupera Calhanoglu dopo il problema muscolare: il turco riprende posto alle spalle di Ibrahimovic soffiando ancora la maglia da titolare a Paquetà. Rientra in gruppo anche Musacchio dopo il problema al polpaccio: l'argentino tuttavia potrebbe lasciare spazio ancora al giovane Gabbia accanto a Romagnoli per sostituire l'infortunato Kjaer. Rebic e Castillejo confermati sulle fasce offensive, Conti può sostituire Calabria come terzino destro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic