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Claudio D'Amato

Dove vedere Fiorentina-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Fiorentina vs Lazio
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Lazio

Fiorentina-Lazio monday night della trentaduesima giornata di Serie A: le info sul match, incluse quelle riguardanti canale tv, diretta streaming e formazioni.

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Archiviata la pesante sconfitta nell'andata dei quarti di Conference League, la Fiorentina torna a focalizzarsi sull'operazione salvezza.

Il monday night della trentaduesima giornata di Serie A vede i viola affrontare la Lazio, nel limbo della metà classifica e con obiettivi meno prioritari rispetto a quello della squadra di Vanoli, in netta ripresa in campionato ma non ancora al sicuro.

Di seguito tutte le info su Fiorentina-Lazio, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Fiorentina-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Fiorentina crest
Fiorentina
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Lazio
LAZ

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile in diretta tv, per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Il match, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Fiorentina-Lazio: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Lazio si gioca lunedì 13 aprile 2026, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Lazio

FiorentinaHome team crest

4-3-3

Formazione

4-3-3

Home team crestLAZ
43
D. de Gea
6
L. Ranieri
21
R. Gosens
5
M. Pongracic
15
P. Comuzzo
80
G. Fabbian
27
C. Ndour
4
M. Brescianini
91
R. Piccoli
17
J. Harrison
20
M. Kean
40
E. Motta
17
N. Tavares
13
A. Romagnoli
25
O. Provstgaard
77
A. Marusic
32
D. Cataldi
7
F. Dele-Bashiru
24
K. Taylor
9
P. Rodriguez
27
D. Maldini
18
G. Isaksen

4-3-3

LAZAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

Forma

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

FIO

Ultime 5 partite

LAZ

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

8

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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