Dove vedere Fiorentina-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Archiviata la pesante sconfitta nell'andata dei quarti di Conference League, la Fiorentina torna a focalizzarsi sull'operazione salvezza.

Il monday night della trentaduesima giornata di Serie A vede i viola affrontare la Lazio, nel limbo della metà classifica e con obiettivi meno prioritari rispetto a quello della squadra di Vanoli, in netta ripresa in campionato ma non ancora al sicuro.

Di seguito tutte le info su Fiorentina-Lazio, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Fiorentina-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile in diretta tv, per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Il match, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Lazio: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

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Fiorentina-Lazio si gioca lunedì 13 aprile 2026, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica