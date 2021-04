Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e streaming

La Juventus in casa della Fiorentina per la 33ª giornata di Serie A. Tutte le info sulle formazioni e su dove seguire il match in tv e in streaming.

Sfida delicatissima a Firenze. Allo Stadio Artemio Franchi si sfidano Fiorentina e Juventus nel match valevole per la 33ª giornata del campionato di Serie A.

La Juventus arriva a questo appuntamento dopo il successo contro il Parma, firmato dalla doppietta di Alex Sandro e dalla rete di De Ligt. Luci e ombre però nella vittoria di mercoledì, con un Cristiano Ronaldo ancora opaco.

La Fiorentina giunge nel migliore dei modi alla partita molto sentita contro la Juventus: un giorno in più di riposo e la vittoria raggiunta contro il Verona, con Vlahovic e Caceres scatenati.

In classifica esigenze diametralmente opposte per Fiorentina e Juventus: la Viola ha bisogno di punti utili per la salvezza, mentre la Vecchia Signora vuole mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League.

Nella partita d'andata è arrivato uno dei risultati migliori della Fiorentina di quest'anno: una vittoria per tre a zero all'Allianz Stadium, con Prandelli che fece subire a Pirlo la prima sconfitta in campionato.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS

Fiorentina-Juventus, sfida della 33ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 25 aprile allo Stadio Artemio Franchi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il confronto tra Fiorentina e Juventus verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky che detiene i diritti per trasmettere 7 partite a weekend del campionato di Serie A. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire la partita sono: Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per seguire la partita in streaming, gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio SkyGo la cui app si può scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è anche l'opzione NOW , il servizio streaming on demand di Sky : sarà sufficiente acquistare il pacchetto dedicato e selezionare l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Squalificato Bonaventura, ancora out Kokorin, da valutare il recupero di Borja Valero. Torna però Milenkovic in difesa, con Pezzella e Martinez Quarta a completare il reparto. Biraghi e Caceres a tutta fascia, mentre Castrovilli riprende posto a centrocampo. Intoccabili Vlahovic e Ribery.

Out soltanto Demiral e Chiesa per Andrea Pirlo, che si ritrova con il ballottaggio in attacco tra Dybala e Morata. Torna Szczesny in porta, Kulusevski scalpita per prendersi una maglia sull'esterno a centrocampo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, Ronaldo.